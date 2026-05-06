炎亞綸曾為愛跳2樓陽台 認私密片爭議「足以毀滅一切」

炎亞綸談到左手臂刺青時一度哽咽。(圖／鏡電視提供)

藝人炎亞綸 日前登上鏡新聞YouTube節目「宵夜鏡來講」宣傳2026年全新專輯「Ikigai」，接受主持人王顯瑜專訪，不僅首度深談戀愛過往，更正面回應2023年爭議事件與低潮心境，甚至坦言一度「差點撐不下去」。

節目中，炎亞綸大方談及感情觀，直言過去在愛情中「太想被認同」，反而容易讓對方感到壓力甚至窒息。他透露自己從小就是一旦在意一個人，就會全力以赴的類型，只要對方一句「心情不好」，不管距離多遠都會立刻趕去陪伴。

他更分享學生時期的瘋狂舉動，國中時只因為當時交往對象哭說很沒安全感，炎亞綸為了安撫情緒低落的對方，他大半夜走到二樓陽台，再一躍而下，就算傷了膝蓋，也要趕赴對方身邊，一路安慰到清晨再趕回家。

除了感情話題，外界最關注的2023年私密片爭議，炎亞綸也首度以更完整角度回應。他形容當時狀況宛如「生活中突然掉下一顆隕石，足以毀滅一切」，坦言在那樣的情境下，很難保持完全理性與客觀。他表示，在自己的認知中，當時已經對關係中的對方盡心盡力，而之所以選擇現身記者會，是希望傳達「我沒有逃避」，並保留溝通空間，而非外界解讀的施壓行為。不過，他也坦承，以結果來看，當時的處理方式「確實是錯誤的」。

主持人王顯瑜眼尖發現炎亞綸手臂上的刺青「ALTRUISM（利他主義）」，談到這個刺青前，炎亞綸擦拭眼角淚水，停頓幾秒後，哽咽的說到2023年他受到達賴喇嘛影響接觸到「ALTRUISM」這個字，於是開始用「利他」重新理解社會與輿論對自己的批評，「如果沒有這個概念，我可能會變成一個很黑暗的人」，幸好如今已經雨過天晴。