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「有錢人的小孩什麼都會」經典台片「魯冰花」登上坎城影展

記者廖福生／即時報導
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「魯冰花」中感情深厚的古阿明、古茶妹姊弟。(圖／國家影視聽中心提供)
「魯冰花」中感情深厚的古阿明、古茶妹姊弟。(圖／國家影視聽中心提供)

1989年上映的經典台灣電影「魯冰花」透過國家電影及視聽文化中心數位修復完成，今宣布入選第79屆坎城影展「經典單元」，成為今年唯一入選坎城的台片，也讓這部國民神片暌違37年再次登上國際舞台。本次「魯冰花」入選坎城影展經典單元，也是繼2015年胡金銓導演的「俠女」數位修復版映演後，影視聽中心的數位修復成果暌違11年再次重返坎城。

電影「魯冰花」改編自「臺灣文學之母」鍾肇政同名小說，由楊立國執導、吳念真編劇，描繪1960年代台灣農村純樸生活樣貌，一群純真的童星演出，結合動人的劇情與琅琅上口的同名主題曲，讓它深植影迷心中。

坎城影展經典單元總監傑哈杜喬索(Gérald Duchaussoy)在入選原由所述：「『魯冰花』帶給我們無盡的溫柔、喜悅與歡笑，讓今年經典單元增添豐富的影迷情懷與作者電影意義。我們希望睽違多年後，能重新向世人介紹台灣電影、發掘新的電影大師，『魯冰花』讓我們達陣！」

事實上，歐美觀眾過去對台灣電影的認知，多以侯孝賢、楊德昌等「新電影」健將作品為主，期待今年「魯冰花」這部更通俗寫實色彩的作品，讓世界看見台灣另一種樣貌。片中經典台詞「有錢人的小孩，什麼都比較會」直指原著鍾肇政大師筆下社會階級的壓迫與無奈，相信也將引發全球影迷的關注與共鳴。

戲中于寒（最右）飾演的熱血美術老師郭雲天。(圖／國家影視聽中心提供)
戲中于寒（最右）飾演的熱血美術老師郭雲天。(圖／國家影視聽中心提供)

「魯冰花」的攝影指導、金馬大師李屏賓聞訊表示：「37年前在祕境般的明德水庫取景回憶，歷歷在目。很高興這部當年以台灣觀眾與市場為目標，誠心誠意創作的電影，如今能獲國際影展肯定，再度發光發熱。」

當年以童星身份飾演「古茶妹」拿下金馬獎最佳女配角的李淑楨也感動回應：「非常感謝坎城影展給『魯冰花』肯定，透過此次的殊榮，讓台灣這片土地的人們所擁有的堅韌、善良、知足、寬容，再度展現在世界的面前。而這部電影，也讓我的人生充滿無窮盡的勇氣，當年11歲的我能參與其中，迄今深感榮幸。」

坎城影展 侯孝賢

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