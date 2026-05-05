59歲王祖賢狀態驚艷 素顏秀大長腿「不需要語言」女神日常影片流出
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有「永遠的小倩」之稱的王祖賢息影多年後定居加拿大，近年在溫哥華開設艾灸館，生活相當低調。近日她透過社群平台分享一段上班Vlog，公開近況與日常作息，再度引發粉絲關注。
▲ 影片來源：王祖賢小紅書（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
59歲王祖賢在小紅書上傳影片，記錄平凡卻愜意的一天。畫面中，她留著一頭飄逸長髮，赤腳漫步海邊，雖身穿牛仔褲，依舊可見修長纖細的身形，狀態保養得宜。此外，她也帶著愛犬「智悟」享受加拿大生活，兩人在草地上共享冰淇淋，王祖賢還自在趴在草地上放鬆身心，享受無人打擾的單身日常，畫面相當療癒。
她在影片中感性表示：「人與人的接觸有時候不需要言語，海風吹過的味道，用手撫摸沙子的感覺，都是和世界的對話，我喜歡這樣寧靜的時刻。」字句間流露對當下生活的滿足，也讓不少粉絲直呼女神依舊優雅迷人。
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