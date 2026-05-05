59歲王祖賢狀態驚艷 素顏秀大長腿「不需要語言」女神日常影片流出

王祖賢凍齡有術，依舊美麗動人。（取材自王祖賢小紅書）

有「永遠的小倩」之稱的王祖賢 息影多年後定居加拿大 ，近年在溫哥華開設艾灸館，生活相當低調。近日她透過社群平台分享一段上班Vlog，公開近況與日常作息，再度引發粉絲關注。

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59歲王祖賢在小紅書上傳影片，記錄平凡卻愜意的一天。畫面中，她留著一頭飄逸長髮，赤腳漫步海邊，雖身穿牛仔褲，依舊可見修長纖細的身形，狀態保養得宜。此外，她也帶著愛犬「智悟」享受加拿大生活，兩人在草地上共享冰淇淋，王祖賢還自在趴在草地上放鬆身心，享受無人打擾的單身日常，畫面相當療癒。

她在影片中感性表示：「人與人的接觸有時候不需要言語，海風吹過的味道，用手撫摸沙子的感覺，都是和世界的對話，我喜歡這樣寧靜的時刻。」字句間流露對當下生活的滿足，也讓不少粉絲直呼女神依舊優雅迷人。

王祖賢趴在草地上享受美好日常。（取材自王祖賢小紅書）