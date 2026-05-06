唱48年… 蔡琴拋震撼彈喊「明年封麥」最好時刻致謝與道別

蔡琴告白歌迷「你們就是我的家人」。（圖／宜辰整合行銷提供）

69歲台灣資深歌手蔡琴日前在草莓音樂節表示明年底打算告別歌壇，讓歌迷不捨。她究竟是如何動念退休 計畫？蔡琴提到：「明年是我拿麥克風的第48年，其實想了許久，應該要在最好的情況下，和觀眾致謝與道別。」

蔡琴說草莓音樂節的觀眾族群很年輕，「我猜可能也不太認識我，但沒想到這些年輕人竟然淋著雨聽我唱完歌。距上次的音樂節演出已相隔8年，難得相見，很感動，於是我告訴大家唱到明年底就告別歌壇。」

她想想這麼多年的歌唱生涯，累積了4代的觀眾，演唱會近乎場場全滿，「我不應該一聲不響，或在某場演唱會的最後一首歌才說『這是我最後一場演唱會』。這樣做我會自責太對不起觀眾；應該要一場一場的去唱去告別，要親自看到觀眾，說出深深的謝謝」。

這次「不要告別」很多城市邀約不斷，並且也有要求返場，但蔡琴都還沒答應。「台灣例外；今年9月就是告別演唱會的台灣返場。因為我是台灣培養出來的歌手」。

至於明年底，真正收官，不再上舞台。台灣有沒有「最後的返場」？她說：「就要看台灣觀眾的反應，也要能排得出檔期啊，現在真的不確定。」

蔡琴的音樂之路始於1979年。當時就讀實踐家專（現為實踐大學）的她，為了獲得一把免費的吉他，報名參加海山唱片主辦的「民謠風」歌唱比賽，憑藉獨特的低沉、醇厚嗓音引起評審注意。

之後，她參與了「民謠風」合輯，並以一曲「恰似你的溫柔」一炮而紅。這首歌不僅成為她的成名作，更成為華語流行音樂史上極具代表性的經典。