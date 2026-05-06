歌仔戲天王葉青獲終身成就獎 「娘子」狄鶯愛相隨

葉青(右)榮獲文藝獎章戲劇類「終身成就獎」，狄鶯全程陪伴。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣78歲歌仔戲國寶葉青50多年演藝人生迎來重要里程碑，榮獲第67屆榮譽中國文藝獎章戲劇類「終身成就獎」，近日她親臨頒獎典禮領獎，先前因動心臟手術裝三根支架保命，加上兩次摔傷膝蓋、腳踝，平日以輪椅代步的她原覺得無法走路上台領獎而婉拒出席，最後在「永遠的娘子」狄鶯勸說下親領獎章，雖然身體抱恙，內心仍掛念著歌仔戲文化傳承。

葉青近年來身體微恙，農曆年前接受斷層掃描檢查，才驚覺心臟血管已阻塞高達七成，在醫生下最後通牒：「不能再拖」的情況下，她接受手術裝入三根支架，更一口氣戒掉抽了60年的菸，靜心休養。雖然自認胃口還不錯，但可能隨著年歲增加，她坦言營養吸收不如以往，體重從57公斤一路掉到4字頭，整個人瘦了一圈，讓一旁狄鶯也打趣道：「我也要再瘦5公斤，配合我們家的王。」

頒獎典禮上，葉青的鐵粉簇擁拍照，狄鶯則全程陪伴，對於獲頒終身成就獎，葉青坦言內心「有負擔」，自覺還未達到那樣的高度，更自謙不太會講話，狄鶯立刻接話感性強調，葉青曾獲三座金鐘獎肯定，對業界貢獻有目共睹，絕對實至名歸。

回憶過往點滴，狄鶯自嘲當年自己在歌仔戲領域中算是半路出家，形容唱腔「荒腔走板」，全靠葉青手把手調教，葉青教唱時會隨手拿一支筆，筆尖向上示意高音、向下則代表低音，「別看葉姐平常酷酷的，但她從來不苛責，只有恨鐵不成鋼」。葉青聽聞立刻幽默接話：「唱不好時，筆就給她敲下去。」說起近況，葉青表示身體狀況還好，只有行動稍有不便，目前也配合復健盼早日康復，也希望能有機會將「葉青歌仔戲」的精神繼續流傳下去，為傳統戲曲盡一份心力。