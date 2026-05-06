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觀影說劇／周厚安被怪物附身 每條肌肉都失控

記者陳穎／綜合報導
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周厚安(右)與夏朧在「地下城の怪物先生」中努力生存。（圖／殺戮天使電影提供）
周厚安(右)與夏朧在「地下城の怪物先生」中努力生存。（圖／殺戮天使電影提供）

台灣影壇少見的生存怪物類型電影「地下城の怪物先生」，由「一萬公里的約定」導演洪昇揚執導、金鐘男配角楊一展首度擔綱監製與主演雙重身分，攜手「聽海湧」周厚安、「人生清理員」夏朧組隊闖關。

預告曝光大亮點之一為周厚安演技大突破，一人分飾「人類」與「黑化怪物」兩種狀態，在極端轉變中來回拉扯，甚至與自己對話。預告中他時而冷靜、時而失控，搭配詭異笑容與扭曲肢體，呈現強烈反差，也讓他的身分成為懸念。

為呈現被怪物侵蝕、附身的過程，周厚安從神經、肌肉到肢體語言，詮釋角色失控狀態，他透過眼神與動作細節，精準區分兩種人格角色。周厚安表示：「一人分飾兩角，最困難的是如何拿捏兩人在鏡頭前同時對話的銜接點。」透過長時間彩排、磨合與反覆實驗，才逐漸抓準轉換節奏，完成這次高難度表演挑戰。

電影中周厚安除了心理層面的轉變，動作場面同樣火力全開。全片多場打戲為求真實感幾乎「來真的」，周厚安透露，其中一場他被怪物先生抓住拖行的戲，因鋼絲高速拉動，他整個人失控滑行，最終直接撞上水泥結構，「當下完全停不下來，腿直接撞上去」，所幸未釀成嚴重傷勢。身兼監製與演員的楊一展也分享，因為現場環境黑暗、裝備較重，套招節奏較密集，「大家為了逼真度都打得很起勁，但難免會有失誤」，他也即時轉換監製角色，協助現場處理狀況，所幸最終順利完成拍攝。

電影中夏朧飾演誤入地下城的芭蕾舞者Lily，同樣親自上陣動作場面，她坦言在一次拍攝節奏緊湊、體力消耗極大的情況下，因細節沒抓好而不慎摔傷，「那時候真的太累了，身體狀態沒有調整好」，也讓她深刻體會動作戲不只是拚帥氣，更是對身體極限的考驗。此外，她在片中還有「感染」狀態的特殊化妝，需長時間堆疊細節完成，呈現出近乎寫實的怪物紋理，讓她直呼像「一顆茶葉蛋」，也為角色增添視覺記憶點。

電影設定在一座「有生命的地下城」，人類必須透過獵殺怪物累積積分，才能取得鑰匙逃出生天。隨著「地下城會回收一切，甚至是你的DNA」等殘酷規則逐步揭露，生存壓迫感全面升級。預告中更不斷拋出「你看到的不一定是真的」、「為了生存，你願意變成怪物嗎？」等關鍵文案，直指人在極限環境下的崩解與黑化，也讓整體故事不只停留在打殺獵怪，更是進一步拷問人性本質。

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