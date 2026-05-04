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唐治平失控連3天爆衝突 女友崩潰報警：誰敢嫁給他

記者趙大智／即時報導
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唐治平（右一）與友人。(陳小姐提供)
唐治平（右一）與友人。(陳小姐提供)

47歲台灣男星唐治平2024年經歷喪母後，經濟拮据的他因精神不穩定，出現各種脫序行為，近期由工具人女友陳小姐接濟照料。不料近日警方獲報，唐治平在住處與女友發生衝突，最後被請離住處。陳小姐今早受訪還原衝突始末。

「CTWANT」捕捉到唐治平在4月28日晚間街頭晃蕩模樣，他雙眼無神，在同一處繞圈圈，自言自語，天氣不冷卻穿著紅色羽絨外套。隨後進了超商，沒有購物，瞪大眼睛盯著店員，離開後又盤旋一陣，才又走回家中。

陳小姐回應聯合報，其實從26日開始一連3天都跟唐治平發生衝突，先是在西門町，那天唐治平吵著要喝成都楊桃冰，「他從來都不跟我並肩同行，都是走我後面，那我怎麼知道他有沒有跟好？我進捷運才發現他沒跟上，問他怎不跟好，他生氣說喝楊桃冰頭很暈，最後那杯摔到我身上」。

路人看不下去跳出來阻止，發生衝突後說要報警，唐治平還罵對方「你報啊，我泰國人」，最後拉著陳小姐離開現場。27日則是在住處因她問他杯子未洗，結果他又生氣，她要他「你不要這樣對待我」，他最後道歉「寶貝不會的」。

28日則因為住處冰箱食材再起衝突，陳小姐平時會去全聯採買食材，結果整理時發現整個冷凍庫都是咖啡粉，一問他又不高興，還說「限妳8秒整理好」，之後巧克力掉在地上，她酸了一句「掉地上比較好吃嗎」，他就暴走抓住她：「妳說什麼，再說一次！」

陳小姐說：「我快崩潰！連3天這樣，所以抓著包包出去打給警察，想請他出去。」才會被狗仔拍到唐治平街頭晃蕩模樣。陳小姐平時會去他住處做飯，但一路以來發生他不關水龍頭、丟棄冰箱食材等脫序行為，「這人很挑，我都會去做飯，這人很挑，不吃雞，要吃豬牛羊，但我真的沒那麼多錢！還有養狗。」

陳小姐嘆說：「本想讓他過家庭生活，但誰敢嫁給他？那些食材都是好的，其中一盒雞肉是我的狗狗要吃的，他也扔了」。

今年2月唐治平辦粉絲見面會，陳小姐因為不滿他將她「撇得一乾二淨」，但根本就是她拿出薪水3分之1養巨嬰，且「該做的都做了」，於是暴走，但之後和好。今天再問她為何不放棄這段感情？陳小姐很無奈：「誰要接手？沒有人會管他啊，連演藝圈都沒人關心，難道讓他去街上當流浪漢嗎？」透露每月在唐身上至少花2萬塊(台幣，約632美元)。

她承認自己很累很累，28號衝突之後，昨天她沒去看他，他也沒傳訊息，「要是我發生意外，他也不會問一下，滿無情的」。之前她曾想放棄，但他又打電話來說自己睡公園好冷， 前陣子還說他得了癌症，全身都不舒服。

唐治平曾被指有思覺失調症，但本人無病識感，而且一碰觸相關話題就暴怒。陳小姐指唐治平有暴力傾向，過去曾被他壓制5小時，報警後來了2台救護車，結果只把她帶走，因為他裝無辜說「是她打我」；還有一次在路上，唐治平說「小心我殺了妳」，當時剛好有泰國分屍案新聞，陳小姐心懷恐懼，剛好身後一對情侶聽到就幫忙報警，最後通報家暴，但陳小姐抱怨，社工都不會主動關心唐治平。

唐治平情緒仍不穩定。(陳小姐提供)
唐治平情緒仍不穩定。(陳小姐提供)

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