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頻被傳死訊 蔡琴唱了47年 拋封麥震撼彈「明年告別歌壇」

記者林士傑／即時報導
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蔡琴屢被造謠死訊，一上台就說「我是貨真價實的蔡琴」逗笑觀眾。（取材自微博）
蔡琴屢被造謠死訊，一上台就說「我是貨真價實的蔡琴」逗笑觀眾。（取材自微博）

67歲的天后蔡琴屢被造謠死訊，雖然無奈但不以為意，也透過巡演證實自己健康無虞，3日擔任中國東莞超級草莓音樂節壓軸嘉賓，無預警拋出震撼彈：「我已經決定到明年年底，蔡琴就告別歌壇了。」

她一上台就說「我是貨真價實的蔡琴」，逗得觀眾笑聲不斷，一連帶來「你的眼神」、「如夢令」等歌曲，讓全場如癡如醉。未料大家仍沉浸於她的美聲之際，她突宣布將在2027年底告別歌壇，「今天見到你們特別感動，沒有永遠的，蔡琴這支麥克風到今天已經拿了47年了」，突如其來的消息讓台下觀眾深感不捨。

而她去年展開「不要告別」演唱會，靈感來自與與摯友陳文茜的床邊對話，她說：「有次文茜告訴我，『妳千萬不可以告別』，沒想到我們竟能如此心有靈犀。」至於打算何時停下腳步？她說自己有兩個原則，「一是節目的品質要好，二是我的身體狀況能不能過得了我自己這一關，如果兩者都具備，那我就很難消失，也不必消失；但若缺一，我會毫不猶豫自動退場」。

去年完成北、高4場之後，她帶著「不要告別」巡演前進世界各地超過10個城市，接著9月12、13日重返台北國際會議中心，唱過一站又一站的她，用歌聲誠摯感謝一路支持的歌迷外，更分享自己「走唱生涯」的體悟，「我開這個告別演唱會，才醒悟過來，舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人」。

蔡琴無預警宣布將在明年年底告別歌壇。（取材自微博）
蔡琴無預警宣布將在明年年底告別歌壇。（取材自微博）

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