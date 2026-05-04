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最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

記者林士傑／即時報導
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謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

保養得宜的謝金燕（姐姐），每每演出不只有驚喜禮物，在服裝方面更是用心，一雙招牌美腿讓人目不轉睛。她上周現身傲嬌浪潮派對，以中空造型化身最美女警，笑說：「我今天到底要多美，才能夠拚過這麼多美到爆的美女？」

她精心設計每場演出的亮點，相隔13年再度穿上女警制服，一登台就帶來「要發達」、「一級棒」、「練舞功」等招牌電音組曲，唱完後好奇問說「想要被我抓的舉手」，全場熱情尖叫、舉手，希望成為被姐姐帶走的幸運兒。

眼見觀眾情緒逼近失控邊緣，謝金燕狂吹哨子說「全部給我趴下」，入戲極深讓大家紛紛笑出聲來，氣氛無比熱絡。隨後她邊唱「含淚跳恰恰」邊拋出彩虹抱枕送給觀眾，最後喊「準備好要被姐姐淨化了嗎」，送上近來引發熱議的「電音舞曲大悲咒」。

另外，KIRE以若隱若現的戰袍抓住全場目光，表示一來以來收到許多同志朋友的支持，鼓勵大家勇敢表達自我、好好愛自己，並驚喜邀請歌迷登台「上銬」，結合猛男秀式舞蹈進行近距離「服務」，尺度大開掀起陣陣尖叫。那那大師精心安排蔡依林、蕭亞軒等天后的組曲，新歌「廁所沒紙」以幽默方式詮釋人生不如意的情境，告訴大家面對低潮時，別忘記用輕鬆的態度正向面對。

KIRE(左)驚喜邀請歌迷登台「上銬」。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供...
KIRE(左)驚喜邀請歌迷登台「上銬」。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

謝金燕邊拋出彩虹抱枕送給觀眾。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）
謝金燕邊拋出彩虹抱枕送給觀眾。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

那那大師(前)精心安排蔡依林、蕭亞軒等天后的組曲。（圖／傲嬌浪潮 Pride W...
那那大師(前)精心安排蔡依林、蕭亞軒等天后的組曲。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

蔡依林

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