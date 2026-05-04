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艾怡良合體經紀人 親吐低潮曾長期斷聯、因得獎陷焦慮

記者李姿瑩／綜合報導
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(左起)黃鐙輝、黃嘉千、艾怡良、左光平和小禎，在節目中侃侃而談。（圖／三立提供）
(左起)黃鐙輝、黃嘉千、艾怡良、左光平和小禎，在節目中侃侃而談。（圖／三立提供）

金曲歌后艾怡良與經紀人左光平日前同台現身實境訪談節目「坐吧！聊聊」，接受小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝訪問。兩人從高中結識到如今的工作夥伴，亦師亦友的深厚情誼，首度在節目中完整曝光。

為了迎接兩位來賓，三位主持人特別親手準備「白酒蛤蠣義大利麵」款待，讓現場氣氛溫馨又有生活感。艾怡良透露，因曾與黃嘉千合作舞台劇，此次上節目就像「來看姐姐」，互動自然親切。聊到廚藝，小禎更大讚左光平是「廚神等級」，他甚至自備菜刀與鍋具現場大展身手，端出黑胡椒雞腿排，還笑說自己其實是來「追星」，因為非常喜歡小禎，讓全場笑聲不斷。

談起兩人緣分，左光平回憶，高中時艾怡良參加校內歌唱比賽，他與陳珊妮同為評審，當時幾乎給出滿分肯定。之後艾怡良參加「超級偶像」，左光平還特地到場探班，當時她因過度用嗓一度失聲，他則不斷叮嚀「不要有壓力，五分力就能拿冠軍」，一路見證她的音樂之路。

艾怡良也分享自己從小就深受音樂影響，5歲開始接觸靈魂樂與藍調，爸爸常播放貓王的歌曲，讓她萌生當歌手的夢想。她笑說自己從小就很有表演欲，長大後更毅然辭去公關公司工作追夢，當年甚至負責發過謝金燕、李愛綺等藝人通告，「很羨慕可以拿麥克風的人」。而左光平其實也曾在2007年以歌手身分出道，拿下新人王歌唱比賽冠軍，之後轉往幕後發展，最終成為艾怡良的經紀人。

兩人長期合作培養出高度默契，艾怡良直言：「只要他做的決定，我從來不會有二話。」但光鮮背後也有壓力，左光平笑說當經紀人後情緒起伏變大，開始透過料理紓壓。而艾怡良則坦言，在得獎後反而陷入焦慮，「我常想怎樣才配得上這個獎，有點不知所措」。

談到低潮期，兩人更不避諱分享曾經的困境。左光平透露，「去年我們其實都在低迷狀態」，當時原訂於台北小巨蛋舉辦演唱會，卻因艾怡良聲帶狀況，在醫師建議下忍痛取消，「我也不想用那樣的狀態去面對人生第一個小巨蛋」。這個決定一度讓兩人壓力爆表，甚至出現長時間不聯絡的「真空期」。

不過，讓左光平最感動的是，艾怡良的父母主動傳訊息表示感謝，「謝謝你幫她做這個決定」，也讓他鬆了一口氣。艾怡良則表示，當時唯一能做的就是「完全相信經紀人」，兩人最終也在低潮中重新找回節奏與信任。

艾怡良(左)和左光平(右)在節目中侃侃而談。（圖／三立提供）
艾怡良(左)和左光平(右)在節目中侃侃而談。（圖／三立提供）

艾怡良(右二)被黃鐙輝(中)和黃嘉千(右)包圍搞笑。（圖／三立提供）
艾怡良(右二)被黃鐙輝(中)和黃嘉千(右)包圍搞笑。（圖／三立提供）

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