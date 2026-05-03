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直播中罕見失控落淚 馬筱梅親揭崩潰真相「兒子遭黑粉詛咒」

記者林怡秀／即時報導
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馬筱梅調整好情緒，吐露直播情緒失控的真正原因。（取材自小紅書）
馬筱梅調整好情緒，吐露直播情緒失控的真正原因。（取材自小紅書）

汪小菲大S徐熙媛）離婚後和馬筱梅再婚，今年2月迎來了兩人的第一個孩子，但一向高EQ的馬筱梅日前深夜直播時卻罕見情緒潰堤，在鏡頭前痛哭落淚，引發不少揣測，事隔數日後，她出面還原崩潰真相，是因為有網友惡意詛咒她的孩子，已經踩到她當媽媽的底線。

馬筱梅面對鏡頭時總是笑臉迎人，但她先前直播時卻難得哭紅了雙眼，講話都帶著哭腔，引發外界熱議，近日她首度正面回應崩潰主因，原來是因為在直播過程中，收到不斷有黑粉私訊辱罵她剛出生沒多久的兒子，「做直播一路走來，一直都有各種聲音，但我都覺得我可以接受，但可能我生完孩子之後，看到那些私信是對孩子不友好的私訊，甚至帶有詛咒意味，所以我就有點失控」 。

不過她表示自己已經調整好心態，也自省不該在鏡頭前崩潰：「我根本就不應該失控，我覺得直播的行業應該是帶快樂給大家，而不是有這種負面或其他情緒。」網友都表示很能理解她的反應，紛紛留言鼓勵「你情緒已經非常穩定了」、「產後激素影響，不是人能自控的，家屬也要多陪伴多關心」、「筱梅已經做得很好了」，要她別把黑粉的攻擊放在心上。

馬筱梅先前在直播中情緒潰堤。（取材自小紅書）
馬筱梅先前在直播中情緒潰堤。（取材自小紅書）

徐熙媛 大S 汪小菲

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