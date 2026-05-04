曾沛慈「浪姐7」人氣居高不下 自喊太勇敢：當初猶豫很久

曾沛慈在大陸節目「乘風2026（浪姐7）」人氣居高不下。（取材自微博）

曾沛慈作為台灣代表，參賽大陸真人秀「乘風2026（浪姐7）」人氣居高不下，於最新一集再度擔任隊長，勇奪三公小考冠軍，事後她自我鼓勵：「擁抱自己一下，我好像是個不錯的隊長。」

她跟徐夢潔、張慧雯、萬千惠、謝楠組隊演唱「第一次愛的人」，練習過程除了負責自己的段落，也細心地指導隊員。其中張慧雯雖有舞功，但不擅於歌唱，多次走音頻遭到網友調侃，曾沛慈建議她加入更多感情，更別怕情緒在練習時失控，屆時上場才能控制住自己，最終雙方展現完美和音。

談到參加「浪姐7」的心情，曾沛慈說收到邀約時確實猶豫很久，但下定決心後就希望能夠展現最好的一面。她以「太勇敢」3字形容參賽心情，尤其面對任何挑戰都沒有逃跑，「我不知道還能勇敢多久，會不會每天都哭，但我還是勇敢的人，在這個過程想要好好享受」。

這次參賽，她不想做粉絲或是外界熟悉的曾沛慈，而是要拚盡全力、帶來滿滿的驚喜。對於粉絲一路支持，她坦言一度有所懷疑，甚至問同仁「得票是從哪裡來的」，激動致謝：「非常意外有這麼多的人投票給我、支持我、讚美我。」