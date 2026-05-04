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悼摯友… 蕭敬騰唱方大同作品 自揭一度因太思念不敢唱

記者林士傑／綜合報導
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蕭敬騰(右)與方大同是音樂路上的好朋友。（圖／華納提供）
蕭敬騰(右)與方大同是音樂路上的好朋友。（圖／華納提供）

蕭敬騰（老蕭）跟已故歌手方大同私交甚篤，日前在大陸瀋陽舉辦「野生」巡演，忍痛獻唱對方替他創作的「Say A Lil Something」，老蕭感性表示：「去年怕自己沒辦法面對，唱的時候都會想念大同，所以都沒有唱，但今年選擇換個方式想念他。」

彼此曾是同門，老蕭的老婆Summer和方大同也是好友，在方大同去年2月病逝之後，老蕭深怕觸景生情，很長一段時間不敢聽、更無法演唱方大同的作品。慢慢調整心情之後，思念解禁的他把心情化為最實際的音樂傳遞，並要求將方大同錄製的合聲「推大、推滿」，讓故友的聲音重返現場，深深感動現場5萬名觀眾。

不過老蕭前陣子罹患腸胃型感冒，出發前連續2天打點滴治療，抱病登台仍帶來滿滿能量。老蕭以吉他Solo獻唱「王子的新衣」，讓粉絲尖叫不斷，而面對大幅升級的戶外場，他跟團隊斥資上億元（約316.6萬美元）打造巨型LED舞台等，並透露因為左手受傷，先前無法如常演奏，決定換手重新練習吉他，「從基礎調整，只為再次親自站上舞台演奏」。

此外，他希望能夠更加貼近看台區的觀眾，驚喜搭乘「幸運兔環場車」演唱「阿飛的小蝴蝶」等歌曲，掀起陣陣歡呼。演出當晚正好是蕭爸爸的生日，老蕭帶著家人同行，爸媽也搶先一睹「幸運兔環場車」的真面目，會後開心吃大餐慶生。

蕭敬騰忍痛獻唱方大同替他創作的歌曲。(圖／喜鵲娛樂提供)
蕭敬騰忍痛獻唱方大同替他創作的歌曲。(圖／喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰

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