受2病所苦 「民歌宗師」韓正皓辭世 愛妻發文：與大家告別啦

韓正皓（右）與鍾少蘭夫妻曾一起出席在高雄漢神巨蛋舉辦的民歌40演唱會。（本報資料照片）

有「民歌一代宗師」美譽的資深音樂人韓正皓，驚傳辭世。 官方粉絲專頁「韓正皓與鍾少蘭的音樂日記」發文證實死訊，感性寫下：「正皓於4月30日中午辭世！與大家告別啦！」 消息傳出後，讓無數民歌樂迷深感不捨。

韓正皓近年來健康狀況不佳，長期與大腸癌、阿茲海默症 搏鬥。其實夫妻倆2015年一起參加「民歌40」時，演唱韓正皓名曲「我不知道風是在哪一個方向吹」，但韓正皓首場幾乎沒出聲，多由妻子鍾少蘭主唱，當時鍾少蘭便透露，韓正皓因為大腸腫瘤切除三分之二大腸，「氣很虛，所以不太能唱出聲音來。」除了抗大腸癌，鍾少蘭去年也於粉專寫下：「我的先生，他得了阿茲海默症。」

韓正皓生前曾因病情惡化一度收到病危通知、住進加護病房，雖然隨後好轉出院，並在醫師建議入住護理之家。愛妻鍾少蘭始終守候在側，不時透過臉書分享韓正皓病情，字裡行間流露對彼此的深情。最令人鼻酸的是，鍾少蘭今年3月曾因感冒身體不適，無法前往探視，當時她還在粉專寫下：「但願你好好的！我會盡快去陪你。」 沒想到約莫一個月後，夫妻倆卻從此天人永隔。

韓正皓在民歌時期擁有舉足輕重的地位，不僅是著名的創作者，更是引領樂壇風潮的先行者。 面對噩耗，網友們紛紛留言悼念：「離苦得樂，解脫了」、「謝謝老師留下美好的音樂給我們」、「願主安慰老師在世的家人」。 雖然一代大師已隨風而去，但他留下的經典作品將永遠刻在台灣音樂史上，陪伴一代又一代的聽眾。