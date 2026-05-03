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胡瓜拚老命挑戰「從7樓垂降」 腰痠崩潰嘆節目難做

記者李姿瑩／綜合報導
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胡瓜化身外牆修繕師傅，挑戰從7樓高空垂降。(圖／下面一位提供)
胡瓜化身外牆修繕師傅，挑戰從7樓高空垂降。(圖／下面一位提供)

胡瓜在YouTube頻道「下面一位」，持續挑戰沒做過的事情。最新一集播出胡瓜挑戰超危險職業，一開場就讓人捏把冷汗，粉絲從高樓外牆「垂降而下」，畫面宛如電影「蜘蛛人」真實上演，讓胡瓜當場驚呼：「怎麼有一個人這樣下來啊！」

胡瓜本來還擔心粉絲不知道從哪登場，沒想到迎接他的卻是專業外牆工程團隊。讓胡瓜體驗高樓外牆維修，從檢查磁磚空心、裂縫灌漿，到實際操作電動鎚鑽，讓胡瓜忍不住苦笑：「做網路已經很辛苦，沒想到下面一位更難做！」

過程中，胡瓜展現職人魂，不但親手敲出空心磁磚，還跟著師傅學補水泥，甚至自豪分享年輕時純手工攪拌砂石的過往，讓現場笑聲不斷。而當工作人員拿出繩索、開始教學八字結時，胡瓜臉色逐漸凝重，到了真的要挑戰要從7樓高空垂降，嚇得胡瓜不斷重複：「你不會開玩笑吧？這7樓耶！」

在專業人員協助下，胡瓜硬著頭皮跨出邊緣，正式化身「蜘蛛人」。吊在半空中不只要克服懼高，還得完成外牆補裂任務，讓他哀嚎：「光吊著就很辛苦了，還要塗！」過程中他數度卡關，甚至差點「拔不出工具」。 完成任務後，胡瓜直呼腰力大崩潰：「吊到腰都痠了！」也坦言這行真的不是一般人能做，不只需要體力與核心，更要克服心理恐懼。

職人分享這類「蜘蛛人工作」除了外牆修繕，還包括高空洗窗、鍍膜，甚至曾幫忙「破窗救人」，工作內容超乎想像。

胡瓜忍不住感嘆，這系列節目就是希望帶觀眾看到各行各業的辛苦與專業，「什麼都要體驗，才知道真的不簡單」。

胡瓜化身外牆修繕師傅，挑戰從7樓高空垂降。(圖／下面一位提供)
胡瓜化身外牆修繕師傅，挑戰從7樓高空垂降。(圖／下面一位提供)

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