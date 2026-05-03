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「五月天」怪獸超狂成就 任全球吉他品牌大使 還推簽名琴

記者梅衍儂／綜合報導
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Gibson宣布五月天團長怪獸成為全球官方品牌大使。（圖／相信音樂提供）
Gibson宣布五月天團長怪獸成為全球官方品牌大使。（圖／相信音樂提供）

五月天被稱為「華語音樂的披頭四」，成為現代亞洲搖滾樂指標性的樂團之一，而五月天團長、吉他手「怪獸」具有表現力的吉他演奏、精準的旋律以及對現場演出的投入感，更是令人對他們演唱會的現場演出著迷。美國著名吉他製造商Gibson與Epiphone，將於5月31日發布兩款簽名款吉他，致敬五月天 「怪獸」的音樂才華與影響力。

「怪獸」近期好事一波接一波，不只升格二寶爸，還拿下Gibson全球品牌大使身分，是華語樂壇第一人。品牌商推出兩款Epiphone簽名款吉他上，加上「怪獸」女兒繪製的紅色愛心圖案，更具意義。

五月天自1999年發行首張專輯以來，創造了許多的輝煌紀錄與成績，包括多次獲得金曲獎最佳樂團，以及屢次創下各種紀錄的巡迴演唱會。最值得一提的是，現正舉辦的「5525回到那一天」25周年巡迴演唱會，更是累積超過650萬人次觀賞，鞏固了五月天作為全球巡演巨擘的地位。

這兩款全新的簽名琴，展現「怪獸」的才華，既有能填滿體育場的電吉他能量，也有經典原聲木吉他的敘事溫暖力量。 「怪獸」不僅是作為一位吉他手受人推崇，更是一位創作領袖，其影響力持續激勵著華語地區的音樂人、樂團。

這兩款全新的簽名琴，展現了「怪獸」的才華：既有能填滿體育場的電吉他能量，也有經典原聲木吉他的敘事溫暖力量。Epiphone讚揚「怪獸」不僅是一位吉他手，更是一股文化的力量，連接吉他精緻工藝、流行音樂傳承以及五月天在全球搖滾音樂領域的影響力。

五月天

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