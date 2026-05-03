張菲是媒人？王中平迎珍珠婚曝戀愛內幕 靠一件外套追到老婆

王中平跟余皓然將在7月迎來30周年珍珠婚。(記者林士傑／攝影)

歌手出身的王中平，近日將加入「耐斯歌廳秀」演出，雖未經過歌廳秀洗禮，但他不怕主持人丟哏，笑稱「在舞台上待久了，我們就跟著玩」。而他婚姻生活甜蜜，外傳張菲是他和老婆余皓然的媒人？他還原真相之外，也難得公開戀愛內幕，自曝「老婆以為我很小氣」。

在他出道初期，新人上節目得仰賴師兄、師姐拉拔，後來靠著一曲「空笑夢」暴紅，他曾帶著師妹余皓然四處宣傳。兩人互動頗為熱絡，余皓然在張菲節目脫口「回家你就知道了」，讓關係顯得曖昧十足，是不是偷偷交往？他說：「那時候還沒交往，可以說是平行線。」代表張菲不是媒人。

雖然兩人常搭檔上節目宣傳，但私下零互動、沒聯絡方式，他更怕被誤會別有居心，「連咖啡都沒請過余皓然」。直至兩人應邀出國工作，關係起了化學變化，「天氣很冷，剛好她排在我上一個，我就託工作人員把外套給她穿」，從聊天過程中得知對方並不高冷，余皓然也誤會他不近人情。

「可能加了善意的濾鏡，我們就慢慢熟悉了」，王中平透露定情原因，跟余皓然將在7月迎來30周年珍珠婚，他說老婆曾氣到離家出走，小孩就是彼此的潤滑劑，表示：「夫妻相處沒訣竅，沒有誰是可以百分百配合對方，只能無時無刻調整心態。」