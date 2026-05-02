天心自認「戀愛腦」韓國老公從不發脾氣 自爆豬隊友事蹟

天心和韓國老公感情如膠似漆。（記者林士傑／攝影）

天心首度演出恐怖片「祭弒」，在片中飾演演一位明知老公一事無成仍死心塌地的妻子。她自認現實生活中就是個標準「戀愛腦」，和角色非常相似。

天心表示：「我覺得戀愛腦沒有問題呀，愛情是很美好的，但要放對地方，放對每天都是情人節，我就有戀愛腦，很多人覺得戀愛腦比較是貶義詞，但我覺得連愛腦放對地方是很幸福，不對就很痛苦。」

此外，天心在電影中還遭邪靈附身，更有在牆壁上爬行的驚悚畫面。她透露該場戲完全親自上陣，靠著特技組將她「夾」在牆壁上拍攝，天心表示：「那一場戲有花時間，我本來就有吊過威牙的經驗，這次拍了一整天都沒有吃東西，不然勒著肚子會吐出來。」

片中飾演老公的莊凱勛對天心百般呵護，還會時不時撒嬌、甜哄，現實生活中的韓國老公更是個完美隊友，天心自嘲將所有的精明都放在工作上：「我還怕自己是生活上的豬隊友。」

目前天心韓國、台灣兩邊跑，某次去韓國心血來潮打算當賢妻刷廁所地板，沒想到水一倒下去，老公就急急忙忙衝進來阻止。原來是因為韓國天氣寒冷，很常家中地下會有地熱，因此碰到水很有可能會觸電，這也讓天心當下自責不已。

另外，天心也透露，曾和老公去義大利玩，當時因民宿管線老舊，洗澡時排水孔塞住，老公得知後進廁所幫她疏通，沒想到一挖排水孔手就噴血，讓她當下又害怕又生氣又緊張。她坦言當下第一個念頭是老公怎麼會這麼笨，讓她事後想起非常抱歉：「我覺得我怎麼會有這個念頭，他明明是來幫我，但我卻指責他，要是別人這樣對我，可能我就暴怒了。」

天心坦言，與老公結婚後，對方完全沒對她發過脾氣，反到是她經常有任性的時候。某次兩人赴台南旅遊，她發揮台灣人地主優勢，帶老公體會台南在地小吃，某天老公因吃完擔仔麵意猶未盡，想再二刷品嘗，但當時天心已經準備好要帶老公吃鹹粥，坐下後來點了一桌，沒想到老公竟說沒食慾，讓她當場氣得準備走人，最後老公見狀趕緊開哄才沒事。

不過天心事後表示，因當天和老公漫步在台南街頭，走在馬路中間沒注意，差點與機車發生擦撞，而事後該騎士還認出天心，貼心地在她的社群留言「很歡迎你們來台南玩，但走路時要注意安全唷！」讓天心驚覺自己是會被認出的公眾人物：「我就想說那天我們在鹹粥店不愉快，可能身旁有認識我的人都看在眼裡，突然後悔不應該這樣。」

天心首度演出恐怖片「祭弒」。（記者林士傑／攝影）

天心自認現實生活中就是個標準「戀愛腦」。（記者林士傑／攝影）

天心在電影中還遭邪靈附身，更有在牆壁上爬行的驚悚畫面。（記者林士傑／攝影）