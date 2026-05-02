五月天北京鳥巢創紀錄 砸285萬美元打造侏羅紀 25隻恐龍出沒

五月天演唱會上有恐龍出沒。（圖／相信音樂提供）

五月天 上月30日起在北京鳥巢舉辦12場5525+2「回到那一天」25周年巡迴演唱會，和550萬歌迷共創55場鳥巢搖滾萬歲新紀錄，五月天斥資近9000萬台幣(近285萬美元)打造侏羅紀世界，要歌迷在看演唱會之餘，也親歷一場侏羅紀探險。

巨型恐龍 飛天遁地強勢破蛋而出，翼龍、腕龍、棘龍、劍龍、三角龍等25隻恐龍零距離環場，這次演唱會，五月天的北京首場，一開演就帶來「OAOA」、「孫悟空」、「入陣曲」、「乾杯」、「終結孤單」等歌，全場氣氛瞬間沸騰，五月天一一向歌迷打招呼，由於這次是橫向全面開展的巨型舞台，五月天與歌迷前後距離更近，怪獸跟左右兩邊觀眾問好，哪邊聲音大他就往哪裡彎，冠佑笑問：「你是閃到腰嗎？」笑翻全場。

阿信表示這是2026年相聚的最後巡迴，開唱首日，他說現在就講依依不捨好像太早，再次感謝歌迷：「如果不是你們，五月天的夢想不會成真，這座樂園不會存在，別小看你們的力量，外太空望下來是微不足的光點，每個發光光點走上一生走到這的痕跡，五月天不是石頭，不是怪獸，不是瑪莎，不是冠佑，因為少了你們，我們就不是五月天。」