直擊費玉清霸氣買房 吳淑敏跟著轉戰房地產

吳淑敏(右)小時候對費玉清四處買房印象深刻。（圖／吳淑敏提供）

童星出身的台灣藝人吳淑敏作秀經驗豐富，唱過工地秀、歌廳秀等，將於5月加盟「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，她開玩笑說：「第5年才找我，有點難過。」因在高雄鹽埕成長，她感覺像是回娘家，以往作秀也和許多巨星同台，對於費玉清「買房像買衣服」行徑印象深刻。

小時候的她四處負責開場演出，若是下一個歌手遲到，必須隨機應變拖時間，且統統沒彩排，等到拖到不能再拖了，主持人就會上台訪問。她很感謝主持大哥們的貼心，「我是小孩子，訪問都要帶點黃色，大哥們不知道怎麼訪，只說別緊張、別不說話，只要回答就好」。

她說雖然酬勞不多，但自己喜歡唱歌，CP值很高，也常把握機會觀摩前輩的演出、應對方式。後來工地秀興起，搭上順風車的她邀約不斷，遇過周潤發、陳寶蓮、鄭裕玲同台，當年主持人不時會廣播恭賀顧客成交，好多次聽到「恭喜費玉清（小哥）」，她笑說：「不知道小哥是來作秀還是買房子的？到哪裡都買一下。」

其實費玉清是演藝圈著名的地產大亨，而她雖然沒有提早置產，理財觀卻也深受小哥影響，目前不碰股票、基金，只在高雄買房，至於手握幾棟？她低調笑稱「這私房錢不好說」，表示買房子就是自己的投資，常有人問說怎麼不在北部買房，她比較後認為南部CP值比較高，也說南部適合生活，北部則適合工作。