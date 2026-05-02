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觀影說劇╱前女友監製「地獄哽」 邱昊奇短片登金穗影展

記者廖福生／綜合報導
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邱昊奇現場分享創作點滴。（圖／金馬執委會提供）
邱昊奇現場分享創作點滴。（圖／金馬執委會提供）

台灣男星邱昊奇以本名「邱孝尊」執導的短片「地獄哽」，於金穗影展「台WayA：人生卡關中」單元放映。這是他首度有作品參與金穗影展，他表示一直很希望能來金穗影展：「所以蠻感動的，因為這個地方很純粹，我剛剛看的幾部片，覺得來到這裡有一種回到初心的感覺。」

「地獄哽」以喜劇演員在喪父後帶出家庭與人生的轉念。邱昊奇坦言這是自己的個人記事，是獻給父親的一部作品。片中找來導演潘客印演出自己，邱昊奇笑說，兩人認識了10多年，已經非常熟悉：「我知道他的潛力在哪，加上和父親不和的經歷也很像。」

潘客印（左）與鍾欣凌在「地獄哽」中飾演母子。（圖／金馬執委會提供）
潘客印（左）與鍾欣凌在「地獄哽」中飾演母子。（圖／金馬執委會提供）

除了潘客印外，邱昊奇也找來好友黃豪平助陣，他笑說對方接到邀約一口答應，甚至還打算投資被邱昊奇婉拒，沒想到最後雖然拿到輔導金，卻因為以個人名義申請，還多繳了10多萬的稅，讓他苦嘆：「算是學到了一個經驗。」

而本片的監製是前女友黃姵嘉，他非常感謝對方幫了大忙：「我們現在仍是很友好的關係，她還幫我找了樓一安導演共同監製，就連鍾欣凌加入演出都是靠她牽線。」而會選擇以本名掛導演，是因「邱昊奇」為過去公司算命改的藝名，之後想用本名在創作路上努力。

目前邱昊奇沒有經紀公司，自己成立工作室打理一切，他透露目前演員部分已剩下兩成，其他的時間都在創作、拍攝累積實力：「走幕前太辛苦了！應該說風險很大、很不固定。可是幕後是一步一腳印，扎扎實實的，所以現在覺得很踏實，就是做多少努力有多少成就，不用靠運氣。」

「地獄哽」是邱昊奇第2部的公開作品，第3部短片已在國際開跑，預計明年會回到台灣。而新作部分，他透露今年9月有台語的電視電影要開拍，是有關於拍片的故事，找上黃西田大哥演出老製片，而好朋友潘客印同樣也會加入演出攝影師。

他坦言現在平常工作都被商業填滿，拍片、拍線上課程、廣告、MV等等，邱昊奇笑說：「因為這些才是能繳房租的。」他認為做幕後的快樂，是一群人一起完成一件事：「以前當演員會有距離感，現在沒有，大家都是一起的。心理踏實、滿足、快樂的程度比當演員多很多。」而目前收入也比當演員高，雖然很累但比較穩定。

而日前捲入閃兵風波，邱昊奇表示影響很大，是人生的汙點：「那時我感到十分罪惡與恐懼，就在去年自首了，現在就是接受，然後用一輩子去做一些對社會有意義的事情來彌補。」

他坦言現在會繼續往前走，用後半輩子去做一個更好的人：「那段時間的壓力很大，也很低潮，現在就只能面對！未來就是一步一腳印，用作品說話。」

潘客印在「地獄哽」中飾演不得志的喜劇演員，為想劇本躲在廁所苦惱。（圖／金馬執委會...
潘客印在「地獄哽」中飾演不得志的喜劇演員，為想劇本躲在廁所苦惱。（圖／金馬執委會提供）

導演潘客印在「地獄哽」中參與演出，力挺好友邱昊奇。（圖／金馬執委會提供）
導演潘客印在「地獄哽」中參與演出，力挺好友邱昊奇。（圖／金馬執委會提供）

邱昊奇以本名「邱孝尊」執導短片「地獄哽」，於金穗影展「台WayA：人生卡關中」單...
邱昊奇以本名「邱孝尊」執導短片「地獄哽」，於金穗影展「台WayA：人生卡關中」單元放映。（圖／金馬執委會提供）

潘客印（右）與鍾欣凌在「地獄哽」中合作演出。（圖／金馬執委會提供）
潘客印（右）與鍾欣凌在「地獄哽」中合作演出。（圖／金馬執委會提供）

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