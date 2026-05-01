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老公連晨翔「在家帶娃」默契十足 劉品言大讚神隊友

記者陳慧貞╱綜合報導
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劉品言產後復出，神清氣爽。（記者王聰賢／攝影）
劉品言產後復出，神清氣爽。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星劉品言與連晨翔去年6月宣布結婚、懷孕，同年11月順利生下女兒「連TT」，如今寶貝女兒5個月大，她出席家電品牌活動，產後復出首露面暢聊育兒經，提到因孕期胖18公斤(約39.7磅)，目前離孕前體重還差2、3公斤「待剷」，她笑言女兒和自己一樣都是「吃貨」，每天吃好、睡好，2、3個月大就能睡過夜，對於外界關心二胎計畫和婚禮，劉品言直呼：「先不要，現在還想讓女兒當獨生女， 還是想一想再說。」

新手媽媽育兒生活手忙腳亂，劉品言大讚老公連晨翔是神隊友，尤其前陣子她復出拍戲一個月，老公在家帶娃，夫妻分工合作、默契十足，被問升格新手爸媽後，夫妻間是否少了戀愛感？劉品言形容老公求生欲強，經常會讚美她「老婆很漂亮」、「有了老婆女兒很幸福」之類的話，令她也覺得甜蜜。

夫妻日常幾乎不會吵架，劉品言說：「因為根本沒空吵，自從有了女兒後，覺得怎麼隨時隨地都在打掃、整理家務，這輩子就屬現在做的家務最多。」被問產後是否「開機」？劉品言笑：「每天早上8點就會固定讓清潔機器人『開機』運作，否則必須跪地擦地板。」

劉品言積極復出，被問到是否有機會參加「浪姐」，她坦言：「他們每年都有來邀。」笑說以前Sweety曾被封為「史上跳舞最爛的女子團體」，「所以，我有什麼好比唱跳的！」她認為，雖說「浪姐」娛樂性偏高，但畢竟是比賽，依自己的個性一定會拚盡全力，但她還是希望專心在演員工作上。

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