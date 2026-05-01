恩利「吸友人口中飲料」挨轟 伊能靜護子：麻煩來攻擊我

庾恩利(左)用吸管吸取網紅好友口中的飲料，引起爭議。（取材自微博）

星二代庾恩利（En-Li，小哈利 ）以大膽且極具藝術感的穿搭風格聞名，近日他與網紅好友「碳酸」的一段互動影片卻在網路掀起軒然大波。影片中，恩利直接用吸管吸取碳酸口中的飲料，挑戰衛生的行為讓不少網民看傻眼，紛紛留下「吐了」、「超惡心」等負面評價，迫使該影片緊急下架。

據「噓！星聞」報導，伊能靜 面對兒子影片挨批，發長文護子，透露該影片發布前曾諮詢過她，當時她認為「年輕人惡搞一下，很可愛」，沒想到卻引來刻薄評論。她言辭犀利地表示：「老登（老年人）的視界永遠帶著鄙夷，所以小登（年輕人）才不愛溝通。」直指批評者思想陳舊，對00後的相處模式過度解讀。

針對媒體與網友以「女網紅」稱呼影片女主角，伊能靜也表達強烈不滿。她感性表示，碳酸在恩利回國後最迷惘的日子裡一路陪伴，對他們家而言「是家人、更是恩利在上海的力量」。伊能靜反問，難道深厚的感情玩個小遊戲，就要被「爹味、媽味」很重的媒體指手畫腳嗎？她更強調恩利隨後也有吐掉並擦嘴，希望大眾別再上綱上線。

最後，伊能靜將責任全攬在自己身上，語帶心疼地寫道：「如果是有問題，也是我的問題，麻煩你們攻擊我。」她自責沒有保護好兒子，也對兒子好友碳酸受到的波及深感抱歉。伊能靜一番言論也再掀起一番討論，有人支持她開明的教育觀，也有人認為公眾人物仍應注意衛生示範。