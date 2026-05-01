綠帽夫要求 粿粿、王子不倫戀判決書曝光 還加映案外案

「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），兩人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權。（本報資料照片）

粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）因為不倫遭范姜彥豐提告求償新台幣100萬元（約3.4萬美元），粿王兩人為了避免露骨對話曝光，乾脆認賠，請求不公開判決書，但范姜彥豐並不同意，法院定案以「公開內容、遮蔽個資」的方式處理，30日判決書全文曝光，內容「很乾淨」，沒有鹹濕露骨對話，未如外界想像般的香豔刺激。

判決書內容提及，本件被告對原告之請求為認諾，原因事實並非複雜，本院認以制作認諾判決書方式而為判決，並無過於耗費，爰仍以制作判決書方式為之。意味既然粿王兩人已經對判決無異議，判決書可簡化處理。

事實上，判決書中將王子和粿粿遮明處理，也僅簡單寫到兩人到美國遊玩返台後，雙方頻繁往來互動、同進同出，而有超越一般朋友間社交應有之界線之交往，並有逾矩之行為，且毫不避諱使周遭親友知悉其等關係親密，其他外界期待的細節證據或對話皆未公開。

律師林智群先前認為，粿粿和王子同意判賠，基於法官立場，既然被告已經投降，那判決書也無須將原告的證據都逐一寫在判決理由中，所以判決書內容應該會很乾淨，如今判決書出爐，果真如林智群所言，范姜彥豐的委任律師蔡鈞如也曾經對此回應：「看來看去還是林律師這一篇最中肯」。

然而，這場婚變風波還有「案外案」。粿粿去年12月向南港警方報案，指控范姜彥豐涉嫌偷走她隨身使用的iPad平板電腦；；由於案件跨區，後續移交內湖分局偵辦，警方日前也正式傳喚范姜到案說明。范姜到案後全盤否認，強調平板「本來就是我的」，雙方各執一詞。