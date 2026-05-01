王俐人駁「掀衣露乳」稱有心人AI製作：我不會這麼LOW

王俐人對爆紅覺得受寵若驚。（圖／SWAG提供）

以台劇「麻辣鮮師」走紅的美籍華裔 女星王俐人背負千萬債務，近來因上SWAG通告、直播中露點，成為大家茶餘熱議話題，甚至IG設訂閱制讓外界以為她賺大錢，竟引來朋友開口借錢。她說成為人人討論的目標雖受寵若驚，但這波下來，真沒賺到錢。

上周網路瘋傳她在IG直播中掀上衣露出胸部，對此，王俐人非常惱怒：「假的，我不怕露，但怎麼可能露得這麼LOW、這麼粗糙，那是有心人用AI製作的，若真要露，我願意開一個脫衣舞娘秀，在最美的狀態下露給大家看」。

至於上了SWAG傳出領天價費，王俐人說，她去SWAG只是上通告，而且去之前根本不知道它是成人頻道，單純領了兩場通告酬勞。事後很多人來問她願不願意下海拍片，「我沒辦法當AV女優，在一堆人面前做那件事太難了，就算再潦倒、再窮，都不可能」。

最引人熱議的，是她IG用戶設訂閱制，每人每月450台幣(14.26美元)，已湧入超過4千人訂閱，有人精算，王俐人單月將有近兩百萬台幣（約6.34萬美元）進帳，王俐人無奈表示，「一堆人在幫我算錢，其實IG平台抽成很高，外傳抽4成，真實數字要下個月月底才會有，一定沒有那多」。

朋友看新聞以為她大賺，甚至來跟她開口借6000元（190.21美元），「我只覺得好笑，是不是忘了我欠千萬債務？」她過去7年做餐飲，完全沒上通告，後來簽經紀公司，也未幫忙接案，「我失業很久了，很多人甚至以為我退休、消失了，現在我只是面對，好好賺錢」。

傳出她因為高額債務，壓垮和老公林琮軒的4年婚姻，雙方已在去年底簽字離婚，王俐人暴怒回應，「我會去告亂編故事的人，我非常生氣，真沒這件事」。她嘆，這陣子，最多人問她的是「王俐人怎麼了，還好嗎？」，但她只是年屆半百前，好好做自己。