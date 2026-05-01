我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

王俐人駁「掀衣露乳」稱有心人AI製作：我不會這麼LOW

記者葉君遠╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王俐人對爆紅覺得受寵若驚。（圖／SWAG提供）
王俐人對爆紅覺得受寵若驚。（圖／SWAG提供）

以台劇「麻辣鮮師」走紅的美籍華裔女星王俐人背負千萬債務，近來因上SWAG通告、直播中露點，成為大家茶餘熱議話題，甚至IG設訂閱制讓外界以為她賺大錢，竟引來朋友開口借錢。她說成為人人討論的目標雖受寵若驚，但這波下來，真沒賺到錢。

上周網路瘋傳她在IG直播中掀上衣露出胸部，對此，王俐人非常惱怒：「假的，我不怕露，但怎麼可能露得這麼LOW、這麼粗糙，那是有心人用AI製作的，若真要露，我願意開一個脫衣舞娘秀，在最美的狀態下露給大家看」。

至於上了SWAG傳出領天價費，王俐人說，她去SWAG只是上通告，而且去之前根本不知道它是成人頻道，單純領了兩場通告酬勞。事後很多人來問她願不願意下海拍片，「我沒辦法當AV女優，在一堆人面前做那件事太難了，就算再潦倒、再窮，都不可能」。

最引人熱議的，是她IG用戶設訂閱制，每人每月450台幣(14.26美元)，已湧入超過4千人訂閱，有人精算，王俐人單月將有近兩百萬台幣（約6.34萬美元）進帳，王俐人無奈表示，「一堆人在幫我算錢，其實IG平台抽成很高，外傳抽4成，真實數字要下個月月底才會有，一定沒有那多」。

朋友看新聞以為她大賺，甚至來跟她開口借6000元（190.21美元），「我只覺得好笑，是不是忘了我欠千萬債務？」她過去7年做餐飲，完全沒上通告，後來簽經紀公司，也未幫忙接案，「我失業很久了，很多人甚至以為我退休、消失了，現在我只是面對，好好賺錢」。

傳出她因為高額債務，壓垮和老公林琮軒的4年婚姻，雙方已在去年底簽字離婚，王俐人暴怒回應，「我會去告亂編故事的人，我非常生氣，真沒這件事」。她嘆，這陣子，最多人問她的是「王俐人怎麼了，還好嗎？」，但她只是年屆半百前，好好做自己。

華裔

上一則

拒被霸總拯救…「蜜語紀」大結局打破套路 網讚：成年人的頂級清醒

下一則

草蜢紅館開唱 蔡一傑首談抗腦癌過程 聞「擴散」沒放棄

延伸閱讀

49歲王俐人真空上陣挨酸 直播霸氣反擊：要給誰看是我權利

49歲王俐人真空上陣挨酸 直播霸氣反擊：要給誰看是我權利
王俐人成人平台大膽裸露戰男優 郭子乾：她喜歡這樣做

王俐人成人平台大膽裸露戰男優 郭子乾：她喜歡這樣做
王俐人轉戰成人平台賣肉翻紅 Janet力挺個人自由

王俐人轉戰成人平台賣肉翻紅 Janet力挺個人自由
「女性更易被AI取代」掀爭議 「金髮尤物」女星直言：不學就被淘汰

「女性更易被AI取代」掀爭議 「金髮尤物」女星直言：不學就被淘汰

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金