「安太妃」田麗笑稱張凌赫真的帥 坦言「比他帥的人更多」

田麗稱張凌赫真的很帥，但每個人欣賞的角度不同。（記者林士傑／攝影）

59歲台灣資深女星田麗近來因古裝劇「逐玉」中飾演「安太妃」人氣三級跳，她近日出席新片「腎上腺母侵」記者會，片中化身機智又冷靜的刑警。被問到張凌赫 若赴台灣，是否會盡地主之誼與他見面？她笑說：「我不會啦，比他帥的人更多。」片中飾演她下屬的郭鑫（郭晉東）曾與近期暴紅的王俐人傳出緋聞，他則表示已很久沒聯繫，但仍大讚「她一直是很有自己想法的女生」。

田麗在「逐玉」中瘦出新高度，3個月激瘦10公斤（約22磅），當時同時拍攝「腎上腺母侵」，可說是蠟燭兩頭燒。她在劇中雖未與張凌赫對戲，但曾在化妝間巧遇。日前張凌赫受訪時提到在台灣大受歡迎，直言「一定是劇中情感濃度能引發共鳴」。

田麗則笑稱：「他真的很帥，但每個人欣賞的角度不同。」田麗正逢59歲生日，她表示因工作在身未特別慶生，生日願望是「世界和平、身體健康」。

李㼈在片中飾演變態角色，甚至不惜自殘下體，他表示：「這個角色是我從影以來最變態的一次，他已經超脫生死，只想完成一件事情，是一種狂人的信念。」他與郭鑫有多場對打與追逐戲。李㼈透露，拍攝期間剛好膝蓋動手術，幾乎只能大步行走，但仍拚命完成演出。