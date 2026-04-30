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創動畫新紀錄 台灣「歡迎來到朵莉之家」入選動畫界奧斯卡

娛樂新聞組／綜合報導
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「歡迎來到朵莉之家」為台灣首部採真人轉描、全2D手繪打造的原創動畫長片。(圖／深...
「歡迎來到朵莉之家」為台灣首部採真人轉描、全2D手繪打造的原創動畫長片。(圖／深空天體提供)

「歡迎來到朵莉之家」成功進軍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展（Annecy International Animation Film Festival）！影展公布入圍片單，本片不僅挺進「另類長片」競賽單元（Contrechamp Competition），更獲選為該單元開幕作品，創下台灣動畫首度擔任該單元開幕片的紀錄，為台灣動畫寫下新頁。

「歡迎來到朵莉之家」為台灣首部採真人轉描、全2D手繪打造的原創動畫長片，由曾打造「關於我和鬼變成家人的那件事」、「紅衣小女孩」、「本日公休」與「孤味」等賣座作品的吳明憲擔任監製。全片採團隊創作模式，邀請跨界創作者游智皓（Seven YCH）身兼全製作、編劇與導演，並攜手傅睿邨、劉育樹共同執導，分工完成這部風格獨具的作品。題材融合咒術、人偶與心理結界等元素，營造出奇幻詭譎的敘事氛圍，展現高度創新性。

創立於1960年的安錫國際動畫影展，是全球歷史最悠久、規模最大的動畫影展之一，被譽為「動畫界奧斯卡」。過去包括奧斯卡最佳動畫長片「喵的奇幻漂流」，以及日本動畫「謝謝你，在世界的角落找到我」、「跳躍吧！時空少女」等作品皆曾入選並獲獎。影展選片人盛讚「歡迎來到朵莉之家」為本屆評選過程中最令人驚喜的作品之一，肯定其在整體敘事、美術風格與色彩運用上的成熟度，同時也對角色表演的張力與故事的吸引力給予高度評價。

本片集結姚愛寗、紀培慧、邱以太等演員參與真人演出。故事圍繞新興網紅「瑪莉亞公主」，在名利與愛情之間迷失自我，並在一場向男友「阿越」求婚引發的炎上風波後，邂逅神秘製偶師「朵莉夫人」，進入一座詭譎豪宅，逐步揭開關於自身身分的殘酷真相，最終陷入一場超現實的夢魘。

此次獲安錫影展肯定，監製吳明憲表示，「歡迎來到朵莉之家」是他首度監製的動畫長片，能入選正式競賽單元並擔任開幕片，對團隊而言意義重大。他也期盼透過這部風格獨特的作品，讓國際看見台灣動畫創作的多元樣貌與深層能量。「歡迎來到朵莉之家」預計將於2026年底正式上映。

日本 奧斯卡

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