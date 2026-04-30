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張宇多年不開唱 罕病纏20年 每天做1事以免「說話都難」

娛樂新聞組／綜合報導
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張宇擔任游鴻明嘉賓。(記者王聰賢／攝影)
張宇擔任游鴻明嘉賓。(記者王聰賢／攝影)

台灣著名男歌手張宇近日現身游鴻明北流演唱會當嘉賓，他相隔8年首度登上舞台開唱，一曲「雨一直下」輕鬆飆上高音，破除過往倒嗓傳言。然而他近年鮮少公開露面，也幾乎未再舉辦大型演唱會，讓不少歌迷好奇他何時重返舞台。如今多年不開唱的原因終於曝光，老婆十一郎近日發文吐露心聲，揭開張宇長年飽受「僵直性聲音痙攣（spasmodic dysphonia）」困擾，甚至嚴重到不唱歌連說話都可能出問題，令人心疼。

十一郎透露，2018年看到張宇在微博宣布無限期停工時，雖然一度覺得他很任性，但也知道對方是真的累了，「同時也有點高興，他終於可以回來陪我了」。

停工這8年間，她看著張宇陪伴罹癌後的父親走完人生最後一程。雖然父子從小並未一起生活，但張宇仍親自陪父親進出醫院、清理穢物，盡到為人子的責任，直到最後低調辦完告別式，也像替一生恩怨畫下句點。

除了家庭責任，張宇近年也投入高爾夫球隊事務，甚至擔任總幹事，從訂球場、設計比賽規則到安排聚餐全都親力親為。十一郎感嘆，過去在工作上幾乎什麼都有人打點好的張宇，如今願意為團隊低聲下氣、學習服務精神，讓她既意外又心疼。

不過最讓她難受的，仍是張宇多年來與疾病對抗。她透露，張宇其實長達20多年都受僵直性聲音痙攣所苦，這是一種影響聲帶控制的罕見疾病，讓他多年來四處求醫，不論中醫、西醫甚至靈療，只要有一線希望都願意嘗試，卻始終無法徹底根治。

她坦言，張宇錄製節目期間壓力極大，尤其參加歌唱競演節目時，每次比賽都讓她提心吊膽，甚至不敢看播出內容。即便如今不敢站上舞台，張宇仍每天練唱維持狀態，只因他曾說過：「不唱，可能連說話都有問題。」

十一郎字字句句充滿心疼，甚至曾向神明祈求願意折壽換張宇康復，「別再這樣折磨我們。」今年張宇59歲，夫妻倆低調度過生日，她也感性送上祝福，希望過完5字頭後，一切都能慢慢好轉。

音樂人陳柏全（左起）、張宇、游鴻明合唱。(記者王聰賢／攝影)
音樂人陳柏全（左起）、張宇、游鴻明合唱。(記者王聰賢／攝影)

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