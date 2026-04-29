小S隔1年復出講到大S就噴淚 王偉忠吐私下電話內容

爆花(蔡亘晏)(右起)、范瑞君、王偉忠、曾珮瑜、王意萱出席舞台劇「都更男女」記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

舞台劇新風貌，由王偉忠 監製，全新舞台劇「都更男女」貼近時代脈動、符合社會議題，透過「都更案」探討人際關係的轉變，該劇邀來演員岑永康、范瑞君、樊光耀、壯壯(陳彥壯)、曾珮瑜、爆花(蔡亘晏)、王意萱等參與演出，詮釋人與人悲歡離合，王偉忠聊劇本發想，被問小S近期復出，身為大小S的恩師，他表示，一直都有關心小S，也恭喜她復出，「我們有通電話，就是告訴她好好工作，把對大S 的愛轉換成更廣泛的歡樂傳遞給大家」。

小S在經歷姊姊大S離世的打擊停工1年後，近期重返主持崗位，王偉忠透露小S狀態「好多了」，電話關心時，他也不斷鼓勵小S出來工作，才不會與社會脫節，對話過程中談到大S是否還會講到哭？王偉忠坦言：「還好啦，也這麼久了。」並強調小S能帶給大家歡樂，「不能說是任務，但這是她的天份」。

爆花(蔡亘晏)在劇中和壯壯（陳彥壯）搭檔，而真實老公黃健瑋在2023年捲入MeToo事件後即消失在螢光幕前，被問婚姻狀況，蔡亘晏笑言：「還在。」稱另一半一直有在工作，但已轉為幕後工作，表示自己和黃健瑋結婚13年多，已進入「青壯年」階段，夫妻關係可說是「朋友」、「兄弟」，認為妻子不一定要小鳥依人，丈夫也不一定是靠山，而是在對方需要被鼓勵時，「不走心靈雞湯路線，而是一句：勇敢點！遜！婚姻就不會無聊，可以走得更久」。