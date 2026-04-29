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72歲羅大佑登上紐約卡內基 「綠島小夜曲」憶父：有幸福感

記者梅衍儂╱綜合報導
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羅大佑在卡內基音樂廳開唱。（圖／大右音樂提供）
羅大佑在卡內基音樂廳開唱。（圖／大右音樂提供）

華語樂壇重量級音樂人羅大佑攜手「春龍交響樂團」一同來美展開「明天會更好」巡演，身經百戰的羅大佑坦言：「當然會特別緊張。」

在登上紐約卡內基音樂廳的這一晚，羅大佑延續這3年音樂會巡演每一次開場前的團隊加油儀式，這一次他特別與16位團員逐一擁抱，並且勉勵說道：「若能在此殿堂穩定發揮、不因成就自滿，並以平常心完成使命，音樂生命可望長久延續至少30年。」

羅大佑強調，能一同站上此舞台的音樂人皆經層層把關考驗與長期磨合，具備持續精進的潛力。後台牆上陳列著柴可夫斯基、指揮大師托斯卡尼尼、鋼琴家魯賓斯坦與指揮喬治蕭提等音樂巨擘的身影，象徵世代傳承。他也指出，卡內基音樂廳自1960年代即為民謠復興聖殿，巴布狄倫（Bob Dylan）亦曾登台，如今更朝多元發展。

卡內基音樂廳對音響工程有著極為嚴謹的古典規格與要求，且在場館日日滿檔的狀況下，團隊僅能在3小時內完成音響燈光設備調適與演出彩排流程，相較於一般演唱會至少擁有一日完整的作業時間，本次紐約專場對團隊而言，堪稱史上最高難度的極限挑戰。

羅大佑將此次美國巡演命名為「明天會更好」。他分享，每當唱起「綠島小夜曲」，總會想起6歲時父親第一次放這首歌給他聽的畫面，音樂帶來的幸福感，能讓人與親友重新連結。他感性表示：「人活著的信念是最重要的，假如一群人透過音樂共同感覺到幸福感，那我相信明天是會更好的。」

羅大佑也在演出時激勵樂迷：「我72歲的老人家都還能上台演出，32、42、52歲的你們又怎能沒勇氣？」並接著分享：「年齡是生命裡最大的財富，這些年這麼多事情都走過，明天一定會更好！」

羅大佑在卡內基音樂廳開唱坦言很緊張。（圖／大右音樂提供）
羅大佑在卡內基音樂廳開唱坦言很緊張。（圖／大右音樂提供）

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