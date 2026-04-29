觀影說劇╱柯震東餐廳哼唱義曲「我的太陽」 酒保驚艷請客

「我未許願先吹蠟燭」男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）

男星柯震東在澳門 拍攝的電影「我未許願先吹蠟燭」，日前於義大利 烏迪內遠東國際影展風光進行世界首映，柯震東帥氣登台接受滿堂喝彩，甚至在餐廳以義大利文的歌聲驚豔當地人，還因而被請客。

柯震東在首映上說：「我覺得粵語真的很難，為了這部電影我很努力去學，希望大家能享受這部電影。」導演周鉅宏表示：「小時候很喜歡足球，夢想可以到義大利甲組聯賽踢球，結果後來發現沒有這個可能。長大一點發現這裡有個電影節，很常放亞洲電影，今天終於帶著台灣電影來到這裡，很開心。」

監製唐在揚透露：「3年前我第一次到烏迪內，認識了也是第一次到烏迪內的柯震東，我們那時說好一定要合作一部電影，回到台灣遇到了導演，這案子真的成了。烏迪內對我而言，是非常幸運的地方。」

首映後的夜晚，柯震東與團隊在烏迪內聚餐，席間，男服務生送餐上桌時，隨口以義大利文哼唱著「O Sole Mio」（我的太陽），沒想到，柯震東也開心地跟著唱，而且還是唱義大利原文，就連鄰近其它桌的年輕人都十分驚訝，為何他會唱義大利文，酒保因為讚賞他唱得很好聽又會義大利文，立刻請他喝酒，甚至獻上棒棒糖搭建的樹塔當禮物。

事後，監製也納悶柯震東為何會唱？他回答「小時候有教啊」，還講得出世界三大男高音之一帕華洛帝有唱過。監製以為他隨口亂說，再考他另兩位男高音是誰？他仍答出是多明哥及卡列拉斯，可見真的有關注。

柯震東為本片敬業吃肥。前年12月他赴澳門拍攝新銳導演周鉅宏、胡錦筵新片，飾演來自台灣的「討債廢柴」志華，編導設定角色的作息及飲食不正常，體態應該「虛胖」。於是柯震東不忌口增胖，當時腰圍足足增加4吋，約增胖10公斤(約22磅)。

他說：「一開始覺得增肥對我來說很簡單，不過確實也花了不少時間與精力讓自己在短時間內增肥。尤其是宵夜，因為我平常的飲食其實很清淡也吃不多，為了維持該有的體態，能吃盡量吃。」

電影「我未許願先吹蠟燭」講述澳門小女孩JoJo身懷籌碼，僱用了來自台灣的討債廢柴志華進賭場代賭，一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動。