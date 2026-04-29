「飛鷹三姝」將迎40年 方文琳揭合體計畫：交給緣分安排

方文琳談「飛鷹三姝」合體可能性。(本報資料照片)

由方文琳、裘海正與伊能靜 組成的經典女子團體「飛鷹三姝」，自1987年出道至今即將迎來40周年。過去裘海正曾公開表示，希望三人能在重要里程碑合體開唱，引發不少粉絲期待。不過方文琳先前曾坦言，因多年未登台加上年紀漸長，對於舉辦演唱會一度缺乏信心。

據「噓！星聞」報導，近日方文琳透過臉書分享與老友相聚的照片，並提及與伊能靜（Annie）在微信群組中交流近況。她感性表示，三人之間的「革命情感」不會隨時間改變，即使多年才見一次面，彼此情誼依舊深厚，如同手足。

談及外界關注的合體話題，方文琳也再度鬆口表示，其實三人確實有心在40周年時相聚。不過她也特別更正時間點，指出並非今年，而是明年才滿40年。她坦言：「第一步我們有心，也要看市場需不需要我們」，顯示對於復出計畫仍持審慎態度。

方文琳在文中提到，隨著年齡與人生歷練增加，三人對於「付出」與「回饋社會」有更深體悟，認為只要能力所及，都願意以不同方式貢獻社會。她也直言，合體與否仍有許多現實問題需要討論，包括市場反應與執行細節，因此最終仍將「交給緣分安排」。

儘管合體開唱尚未定案，方文琳仍不忘向一路支持的粉絲喊話。她強調：「無論成與不成，每一位粉絲在我們心裡是重要的。」