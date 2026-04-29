我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

「飛鷹三姝」將迎40年 方文琳揭合體計畫：交給緣分安排

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
方文琳談「飛鷹三姝」合體可能性。(本報資料照片)
方文琳談「飛鷹三姝」合體可能性。(本報資料照片)

由方文琳、裘海正與伊能靜組成的經典女子團體「飛鷹三姝」，自1987年出道至今即將迎來40周年。過去裘海正曾公開表示，希望三人能在重要里程碑合體開唱，引發不少粉絲期待。不過方文琳先前曾坦言，因多年未登台加上年紀漸長，對於舉辦演唱會一度缺乏信心。

據「噓！星聞」報導，近日方文琳透過臉書分享與老友相聚的照片，並提及與伊能靜（Annie）在微信群組中交流近況。她感性表示，三人之間的「革命情感」不會隨時間改變，即使多年才見一次面，彼此情誼依舊深厚，如同手足。

談及外界關注的合體話題，方文琳也再度鬆口表示，其實三人確實有心在40周年時相聚。不過她也特別更正時間點，指出並非今年，而是明年才滿40年。她坦言：「第一步我們有心，也要看市場需不需要我們」，顯示對於復出計畫仍持審慎態度。

方文琳在文中提到，隨著年齡與人生歷練增加，三人對於「付出」與「回饋社會」有更深體悟，認為只要能力所及，都願意以不同方式貢獻社會。她也直言，合體與否仍有許多現實問題需要討論，包括市場反應與執行細節，因此最終仍將「交給緣分安排」。

儘管合體開唱尚未定案，方文琳仍不忘向一路支持的粉絲喊話。她強調：「無論成與不成，每一位粉絲在我們心裡是重要的。」

伊能靜

上一則

迪麗熱巴驚傳身體出狀況 直播數度輕壓腹部強忍不適

下一則

戲說從頭／李昀銳毒發演技炸裂 網讚：痛感穿越螢幕

延伸閱讀

王偉忠版「陽光女子合唱團」台中場落幕 方文琳不捨淚流滿面

王偉忠版「陽光女子合唱團」台中場落幕 方文琳不捨淚流滿面
小12歲老公催生遭砲轟 55歲鍾麗緹霸氣護夫

小12歲老公催生遭砲轟 55歲鍾麗緹霸氣護夫
「浪姐」元老丁噹爆當年壓力大：崩潰逃進廁所、回家脫光光

「浪姐」元老丁噹爆當年壓力大：崩潰逃進廁所、回家脫光光
潘越雲9月台北開唱 獻出「第一次」力求歌單零遺珠

潘越雲9月台北開唱 獻出「第一次」力求歌單零遺珠

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

2026-04-20 02:11
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

2026-04-21 13:45
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算