潘越雲9月台北開唱 獻出「第一次」力求歌單零遺珠

潘越雲力求實現歌單「零遺珠」的目標。（圖／滾石唱片提供）

台灣歌手潘越雲甫推出新歌「我和我自己」，驚喜宣布9月將在台北流行音樂中心舉辦「坐看雲起時」演唱會，把演出視為跟知音的相距，她感性表示：「每次與歌迷面對面相聚的時光都最珍貴，歌聲裡的故事和回憶能在同一時空中共鳴迴響，是知音之間長久相惜累積的感動。」

由於代表作太多，她表示歌單安排是最大考驗，為此特別根據不同的主題篇章挑選曲目，力求實現歌單「零遺珠」的目標，讓過去隱沒在專輯中的好歌重新綻放光芒，她說完全沒有任何翻唱曲目，全部都是自己的歌。自信表示：「所有期待都不會落空，感動與驚喜都不會缺席。」

過往都在TICC演出，出道45年的她即將首度登上北流，同步跨足幕後親任導演、製作人，從企劃概念、曲目安排到服裝造型皆親力親為，期望透過全面主導創意設計與理念構思，讓整體演出更貼近自身內心的聲音與狀態，一舉實現心中最理想的「雲起」之境。她也會深入實地考察，根據北流環境好好規劃，確保每位觀眾都能感受到最完美的視聽效果。

至於體力部分，她會藉由學習多年的佛朗明哥舞訓練節奏感、肢體張力，另配合太極調和氣息與心境，「無論面對多少人的場地，『呈現最優質的演出』是我始終不變的核心追求」。