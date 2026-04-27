蔡阿嘎愛妻出事了 家中滑倒「頭整個凹下去」狂噴血 急送醫現況曝光

蔡阿嘎面色凝重，相當擔心。（取材自YT）

擁有百萬訂閱的YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯，經常透過影片記錄家庭生活，不過最新上架內容卻揭露一段驚險插曲。二伯日前在家中意外跌倒，頭部當場受創流血，夫妻緊急就醫處理，過程讓人捏一把冷汗。

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回顧事發經過，兩人透露時間點在11日上午，地點就在自家房間內。原本以為只是普通的滑倒，沒想到二伯突然大喊：「我的頭凹下去了！」蔡阿嘎才發現老婆的頭部正在流血，情況比預期嚴重。

面對突發狀況，蔡阿嘎第一時間以浴巾壓住傷口止血，隨即將人送往醫院急診。經醫師進一步處理並清理傷口周邊頭髮後，確認為長約5公分、深度逾1.5公分的撕裂傷，需進行縫合。最終二伯傷口內外共縫合9針（內層3針、外層6針），所幸經檢查未出現腦震盪等併發狀況，目前僅需持續觀察之後的恢復狀況。