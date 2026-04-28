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黃露瑤闖演藝圈不靠爸 拒和黃西田同台

記者陳慧貞／綜合報導
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星二代黃露瑤戲劇圈表現亮眼。（記者沈昱嘉／攝影）
星二代黃露瑤戲劇圈表現亮眼。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣星二代黃露瑤勇闖演藝圈，近期她在台視八點檔「寶島西米樂」中飾演酒吧媽媽桑，緊身旗袍勾勒好身材，一舉手一投足風情萬種，初登場就成了亮眼焦點。身為資深藝人黃西田的寶貝女兒，黃露瑤雖有星二代光環，卻不想靠爸，出道時曾隱姓埋名，以英文名Mikolina報名試鏡、參加雜誌模特兒比賽奪冠，直到拍戲後，真實身分才逐漸為人所知。

黃露瑤坦言，從小到攝影棚探爸爸黃西田的班，耳濡目染對表演產生興趣，卻不想被冠上「靠爸族」，更不希望爸爸的愛成了助力或阻力，於是她單槍匹馬闖星河，一開始不讓人知道爸爸是誰，她匿名試鏡、參加節目錄影，後來陸續有人知道她是黃西田女兒後，製作單位邀她和爸爸一起上節目，黃露瑤直接婉拒通告，「因為我其實是排斥的，爸爸有點不理解，但我認為機會要靠自己爭取」。

黃西田。（本報資料照片）
黃西田。（本報資料照片）

黃露瑤單親匹馬闖星河，初踏入演藝圈並不順遂，一度遇到已確定角色，還進劇組拍了定裝照，結果開拍前一天才得知對手演員因檔期問題換人，連帶她也被換角，還有一次當時合作的經紀人規畫組女團，原訂隔一周就要和唱片公司開會，沒想到經紀人有了別的工作臨時抽腿，女團計畫跟著破局，演藝工作連續遭重挫，黃露瑤當時陷入低潮，後來還因長達一年半沒拍戲，「覺得我只要一個機會，怎麼就這麼難？」一度想放棄演藝，回去婚顧公司上班。

而今，黃露瑤已學會保持平常心看待演藝事業，既是喜歡的表演，就希望像爸爸一樣穩定且平穩地走下去。37歲的她不諱言嚮往婚姻和家庭生活，但對另一半有不同想法，「希望是能支持我做事的人，陪伴舒服這一點很重要。」

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