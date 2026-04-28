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林志玲深情告白 小S拋地獄哏回擊

記者林怡秀／綜合報導
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小S(左)和林志玲互動依舊火花四射。（圖／東森綜合台提供）
小S(左)和林志玲互動依舊火花四射。（圖／東森綜合台提供）

台灣綜藝「小姐不熙娣」日前邀來小S「最強宿敵」林志玲作客，一起接受小S和蔡康永訪問。蔡康永爆料，某次林志玲作東，小S酒後卻情緒失控爆粗口，他擔心林志玲被嚇到，林志玲卻反過來安慰他，表示自己理解小S是因為壓力大才會如此激動，相當溫柔。

節目一開場，林志玲先是對正值復出之路的小S真摯告白，溫暖氛圍令現場動容。不料蔡康永隨即打破感性，直言這集「沒有要放過兩位」，小S立刻拋出地獄哏回擊：「你沒有要放過我？可是我姊姊走了耶」，突如其來的黑色幽默瞬間讓蔡康永語塞，只能轉頭對林志玲感嘆：「那我只好不放過妳了。」笑翻全場。

蔡康永(右)爆料小S在林志玲作東的飯局上失控。圖／東森綜合台提供
蔡康永(右)爆料小S在林志玲作東的飯局上失控。圖／東森綜合台提供

小S不忘大翻舊帳，吃醋指責蔡康永平日眼中只有林志玲，不僅開口閉口都是志玲，甚至連志玲小孩的背影都要分享，忍不住質疑蔡康永是否存心激怒她。蔡康永則妙語如珠反擊：「有啊，我常跟志玲聊到妳，我都說：『志玲，徐熙娣又喝醉了。』」引發小S崩潰怒喊：「我除了喝醉還有別的事好嗎。」

蔡康永更接著爆料，某次林志玲請吃燒肉，小S酒後情緒高漲甚至大飆髒話，當時蔡康永擔心一旁的林志玲受驚嚇，趕緊上前安撫，沒想到林志玲竟溫柔反過來安慰他：「小S壓力很大，沒關係。」這份「女神級體貼」徹底點燃小S的勝負欲，氣到語無倫次地自嘲：「所以志玲在你心中就是欣賞藝術的體貼的女生，我就是個靠酒精麻痺的瘋婆娘？」蔡康永隨即幽默補槍小S「瞧不起藝術」，兩人鬥嘴火花四射，笑果十足。

小S 林志玲 蔡康永

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