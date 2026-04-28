楊千霈自爆抓姦現場 小三下場曝光

楊千霈自爆一段感情遭背叛的黑歷史。（本報資料照片）

台灣「三金紅毯主持專業戶」楊千霈近日在「不正常愛情研究中心」節目驚爆一段感情遭背叛的黑歷史，從震驚、對質到放下，她在近乎「現場抓姦」的尷尬重擊，直接斬斷這段戀情。

楊千霈還原某次外出時，朋友突然告訴她「剛分手的前男友就在前面，身邊還帶著一名女性」，楊千霈第一時間無法置信，當場愣住：「不可能吧，怎麼可能有這種事。」短暫錯愕後，她恢復冷靜，更決定親自確認。

她直接往男友與該女子桌前對質，先是質問男方：「你剛剛有找我，打給我嗎？」接著轉頭看向「小三」，劈頭就問：「請問妳是哪位？妳知道我是誰嗎？你們什麼時候在一起的？」當得知「三方」交往時間重疊，楊千霈情緒一度失控、連珠砲質問起對方：「既然這樣，妳為什麼要跟他在一起？妳是做什麼的？」女生表明是空姐後，楊更是一臉不屑：「妳這樣當空姐？」場面再陷尷尬。

後來她以同為女性的立場勸說：「不好意思，我剛剛的態度可能沒有那麼友善，但我只是想搞清楚狀況。」最後更冷冷送上一句：「祝妳幸福。」

離開時，楊千霈忍不住崩潰落淚，她坦言，當天早上其實還在動念是否要與前男友復合，沒想到老天爺竟用最直接的方式讓她看清，當下決定斷念。意外的是，好久以後，有一天那名空姐突然私訊她，除了向楊千霈道歉，更後悔道出：「如今的一切都是報應」，令人不勝唏噓。