我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

楊千霈自爆抓姦現場 小三下場曝光

記者許晉榮／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊千霈自爆一段感情遭背叛的黑歷史。（本報資料照片）
楊千霈自爆一段感情遭背叛的黑歷史。（本報資料照片）

台灣「三金紅毯主持專業戶」楊千霈近日在「不正常愛情研究中心」節目驚爆一段感情遭背叛的黑歷史，從震驚、對質到放下，她在近乎「現場抓姦」的尷尬重擊，直接斬斷這段戀情。

楊千霈還原某次外出時，朋友突然告訴她「剛分手的前男友就在前面，身邊還帶著一名女性」，楊千霈第一時間無法置信，當場愣住：「不可能吧，怎麼可能有這種事。」短暫錯愕後，她恢復冷靜，更決定親自確認。

她直接往男友與該女子桌前對質，先是質問男方：「你剛剛有找我，打給我嗎？」接著轉頭看向「小三」，劈頭就問：「請問妳是哪位？妳知道我是誰嗎？你們什麼時候在一起的？」當得知「三方」交往時間重疊，楊千霈情緒一度失控、連珠砲質問起對方：「既然這樣，妳為什麼要跟他在一起？妳是做什麼的？」女生表明是空姐後，楊更是一臉不屑：「妳這樣當空姐？」場面再陷尷尬。

後來她以同為女性的立場勸說：「不好意思，我剛剛的態度可能沒有那麼友善，但我只是想搞清楚狀況。」最後更冷冷送上一句：「祝妳幸福。」

離開時，楊千霈忍不住崩潰落淚，她坦言，當天早上其實還在動念是否要與前男友復合，沒想到老天爺竟用最直接的方式讓她看清，當下決定斷念。意外的是，好久以後，有一天那名空姐突然私訊她，除了向楊千霈道歉，更後悔道出：「如今的一切都是報應」，令人不勝唏噓。

上一則

黃露瑤闖演藝圈不靠爸 拒和黃西田同台

下一則

被大爺催生「二代天王」 郭富城喜收生兒錦囊

延伸閱讀

請客吃飯她卻酒後失控爆粗口 林志玲體恤「小S壓力很大」

請客吃飯她卻酒後失控爆粗口 林志玲體恤「小S壓力很大」

經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」

經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」
楊謹華曝曾接受培訓2年 18歲時差點以女團偶像出道

楊謹華曝曾接受培訓2年 18歲時差點以女團偶像出道
朱軒洋遭爆連環劈腿 不只偷吃吳卓源「雙重偷情」內幕太狗血

朱軒洋遭爆連環劈腿 不只偷吃吳卓源「雙重偷情」內幕太狗血

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

2026-04-20 02:11
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

2026-04-21 13:45

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉