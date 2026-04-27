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71歲林青霞「淡妝露白髮」現身講座 網讚優雅老去最佳示範

記者陳穎╱綜合報導
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林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。（取材自微博）
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。（取材自微博）

71歲影壇傳奇林青霞近年淡出演藝圈，罕見公開露面，但每次現身仍引發高度關注。她近日受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動，以作家身分擔任主講嘉賓，一登場即吸引大批人潮，現場湧入近3000名師生、校友與民眾到場聆聽，人氣依舊不減。

據港媒報導，香港中文大學崇基學院今年適逢創校75周年，其中壓軸講座特別邀請林青霞分享人生經歷。校方同步開放校內多處場地進行直播，盛況可見一斑。

林青霞此次以作家及香港中文大學榮譽院士身分出席講座，主題為「一程一景色，處處好風光」，聚焦人生探索與心靈成長，由翻譯學家金聖華教授主持。

當天，林青霞以簡約優雅造型亮相，身穿淡藍色襯衫搭配米白色長裙，並將頭髮綁成半丸子頭，髮間可見自然白髮，臉上亦保有歲月留下的細紋。

她以淡妝示人，整體氣質從容大方、韻味十足，被外界盛讚「最高級的優雅」、「自然老去的最佳示範」，再次展現不隨歲月褪色的獨特魅力。

網友盛讚她「美在風骨」，身形挺拔、笑容舒展，白髮與皺紋反添親和力；媒體評論她「用通透詮釋歲月不敗美人」。

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