49歲王俐人真空上陣挨酸 直播霸氣反擊：要給誰看是我權利

王俐人近日因大膽作風引發爭議。（圖／SWAG提供）

以台劇「麻辣鮮師」走紅的美籍華裔 女星王俐人之前因為穿了性感睡衣真空上陣，拍業配吹風機的影片，引發網友熱議，近日她首次登上SWAG直播平台「華語AV復興大作戰」直播間，挑戰成人綜藝即引發高度關注，日前她再度上陣，穿上緊身瑜珈服專心示範，只是尺度不像前一晚大膽。

49歲的王俐人亦是模特兒與主持人，她先前因為借名讓友人開餐廳，導致負債500萬台幣（約15.9萬美元），再加上原先債務，金額高達千萬，網友酸她是為了錢才會選擇上成人平台直播，她前一晚在直播中霸氣反擊：「奶是我的，我要給誰看是我的權利。」她也表示，自己最大的遺憾，就是年輕時沒有勇敢地展現自己，「誰不缺錢、誰不辛苦？每個人都用自己的方式努力生活，我沒有搶也沒有偷，我做得正、賺得正。」認為人生苦短，無須在意別人眼光。

王俐人開場和網友親切打招呼，並透露有回看之前的直播片段，笑說看到很多網友酸她「到底欠多少債，都快50歲的人了」，但她態度十分正面，認為自己是在努力工作，如果不想看可以不要看。而她認真做瑜珈，運動到全身出汗，加上鏡頭特意拉近拍攝臀部、胸部和胯下，充滿遐想空間。

運動結束後，大汗淋漓的她笑說：「做瑜伽比做愛累，因為做愛我喜歡在下面，你先讓我舒服，我才能讓你舒服，你讓我不舒服，我幹嘛那麼賣力？」

之前曾傳出王俐人夫妻倆已離婚，不過王俐人否認，透露老公林琮軒現在長期待在大陸拍戲，所以兩人現在狀態就是分居兩地。她自認不會擔心老公在外面有小三，雙方都很尊重彼此的空間。

林琮軒則在社群貼出一段短影片，只見他身穿古代盔甲，應是最近拍古裝劇的造型，站在電梯口自拍，看來對自己劇中的造型很滿意，不過他也透露「燭浴，這是我穿過最重的鎧甲，三國防彈背心」，重量甚至比他之前拍鶴唳華亭的還重。

王俐人正面回擊酸民評論。（圖／SWAG提供）