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慈善演唱會爆乳裝開場 張清芳：我已經很低調了

記者林士傑╱綜合報導
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張清芳(左)跟巫啟賢(右)交情深厚，合作默契十足。（圖／上引娛樂提供）
張清芳(左)跟巫啟賢(右)交情深厚，合作默契十足。（圖／上引娛樂提供）

台灣資深藝人張清芳號召12位星友，領銜攻上台北小巨蛋，舉辦「張清芳與她的好友們慈善演唱會」，替埔里基督教醫院長照大樓募款。她身穿粉色爆乳禮服開場，感謝萬名觀眾共襄盛舉，笑說：「有人說不能太露，但女歌手站在台上一定要漂亮，我的設計師說要盡量低調，我已經很低調了。」

跟她情同姐妹的張艾嘉擔任引言人，感性說：「她把大家聚在一起，謝謝你們慷慨解囊，讓許多老人家有更多醫療資源。」接棒好友是巫啟賢，跟張清芳對唱「舉棋不定」，巫啟賢大讚她「活到現在還有少女感」，讓張清芳笑說「我怕他又愛他」，談到巫啟賢第一次彩排就放鳥，他解釋「我出國，護照掉了，回不來」，讓她哭笑不得。

其實巫啟賢的老婆在埔里基督教醫院出生，決定退回10萬元（約3182美元）唱酬加碼湊成50萬（約15900美元），張清芳說加上巫啟賢去年捐款共百萬。巫啟賢透露這是要還給她的百萬，原來之前上節目挑戰借錢任務，張清芳在電話中應允，一句「碰」被所有觀眾知道正在打麻將，雖然立刻掛掉電話，但不難看出彼此的深厚情誼，如今攜手獻愛實屬佳話。

人緣甚好的張清芳也邀來方芳芳、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳跟庾澄慶合唱，並跟Ella陳嘉樺、林心如、楊謹華唱跳「來個蹦蹦」，引發全場尖叫不斷。隨後林熙蕾上台互動，妙語如珠的Ella稱是神仙組合，張清芳有感而發談到年齡都已逼近長照，因此團隊透過AI模擬她們80歲的模樣，呼應演唱會長照關懷主題，成為全場印象深刻的亮點之一。

張清芳(中)跟Ella(右起)、林熙蕾、林心如、楊謹華與後方AI年老的自己合照。...
張清芳(中)跟Ella(右起)、林熙蕾、林心如、楊謹華與後方AI年老的自己合照。（圖／上引娛樂提供）

張清芳一身粉色爆乳禮服，替長輩籌募善款。（圖／上引娛樂提供）
張清芳一身粉色爆乳禮服，替長輩籌募善款。（圖／上引娛樂提供）

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