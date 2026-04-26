26年終攻蛋圓夢…周蕙含淚曝聲帶萎縮：可能最後一次唱

周蕙(中)台上狀態極佳，沒人知道她才剛經歷聲帶嚴重發炎。(記者林士傑／攝影)

一把鎖，壓了26年的約定。周蕙首度站上台北小巨蛋，「好想好好愛」演唱會一開場，舞台中央出現一把巨鎖，鎖被打開的瞬間，一顆璀璨鑽石緩緩升起，光芒四射，看起來不只是舞台機關，更像周蕙26年歌唱生涯的縮影。

她身穿豔紅色深V禮服，從華麗城堡場景中現身，宛如玫瑰女王降臨，「好想好好愛你」前奏一下，她表情鎮定，台下許多人已經紅了眼眶。曾被嫌不夠漂亮、被貼上「唱片封面只有插畫」的標籤，被質疑「聲音好但人不紅」，但她始終沒放棄，像鑽石，壓力中被磨亮。

其實數周前她罹患重感冒，聲帶嚴重發炎，不得不施打類固醇治療，醫師更要求她休養2到3周。當晚她一開口狀態極佳，一連唱完9首歌，她才伸伸舌頭，雙手捂著胸口說：「大家好！我是周蕙。」她忍著情緒深呼吸，「想要在小巨蛋說這一句話，已經反覆練習了26年，你們好嗎？」

唱到「不想讓你知道」時，周蕙坐上月亮造型吊台緩緩升空，繞行場館上方，不過機關有點危機，一度失去控制，她坐在半空中自嘲：「我現在就是卡在這個位子就對了，遙控器完全壞掉，那沒關係，就在這裡」，隨後應景唱「事到如今」，她還幽默自嘲：「我登陸月球失敗！」幸好最後舞台順利降下來。

她的造型一路變化，從開場的玫瑰女王、中段的銀白色流蘇禮服、水藍色「淚之女王」，到最後換上黑色勁裝，手持黑色大聲公，一連演唱「Complicated」、「無約」、「我要你的愛」，氣場全開，還直接在台上玩起抽獎寵粉，全場嗨翻。

不過到了演唱會尾聲，她自曝喉嚨萎縮，目前正在治療，說到動情處更忍不住大哭，令歌迷不捨。周蕙在演唱會尾聲，以手寫信感性告白粉絲激動淚崩，她自曝3周前重感冒失聲，看了醫生才發現聲帶萎縮，「治療檢查過程發現了我的聲帶正在萎縮，醫生讓我用藥可以撐完這場演唱會，我也承諾大家，這場演唱會後我會好好治療，我不曉得這會不會是我最後一次唱歌給大家聽，只要我能夠治療得好，我一定會再唱給大家聽，好嗎？」

整場演唱會超過25首歌、3小時無冷場。當壓軸曲「約定」旋律響起，全場自動開啟手機燈海，萬人齊聲合唱。