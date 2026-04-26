我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

26年終攻蛋圓夢…周蕙含淚曝聲帶萎縮：可能最後一次唱

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周蕙(中)台上狀態極佳，沒人知道她才剛經歷聲帶嚴重發炎。(記者林士傑／攝影)
周蕙(中)台上狀態極佳，沒人知道她才剛經歷聲帶嚴重發炎。(記者林士傑／攝影)

一把鎖，壓了26年的約定。周蕙首度站上台北小巨蛋，「好想好好愛」演唱會一開場，舞台中央出現一把巨鎖，鎖被打開的瞬間，一顆璀璨鑽石緩緩升起，光芒四射，看起來不只是舞台機關，更像周蕙26年歌唱生涯的縮影。

她身穿豔紅色深V禮服，從華麗城堡場景中現身，宛如玫瑰女王降臨，「好想好好愛你」前奏一下，她表情鎮定，台下許多人已經紅了眼眶。曾被嫌不夠漂亮、被貼上「唱片封面只有插畫」的標籤，被質疑「聲音好但人不紅」，但她始終沒放棄，像鑽石，壓力中被磨亮。

其實數周前她罹患重感冒，聲帶嚴重發炎，不得不施打類固醇治療，醫師更要求她休養2到3周。當晚她一開口狀態極佳，一連唱完9首歌，她才伸伸舌頭，雙手捂著胸口說：「大家好！我是周蕙。」她忍著情緒深呼吸，「想要在小巨蛋說這一句話，已經反覆練習了26年，你們好嗎？」

唱到「不想讓你知道」時，周蕙坐上月亮造型吊台緩緩升空，繞行場館上方，不過機關有點危機，一度失去控制，她坐在半空中自嘲：「我現在就是卡在這個位子就對了，遙控器完全壞掉，那沒關係，就在這裡」，隨後應景唱「事到如今」，她還幽默自嘲：「我登陸月球失敗！」幸好最後舞台順利降下來。

她的造型一路變化，從開場的玫瑰女王、中段的銀白色流蘇禮服、水藍色「淚之女王」，到最後換上黑色勁裝，手持黑色大聲公，一連演唱「Complicated」、「無約」、「我要你的愛」，氣場全開，還直接在台上玩起抽獎寵粉，全場嗨翻。

不過到了演唱會尾聲，她自曝喉嚨萎縮，目前正在治療，說到動情處更忍不住大哭，令歌迷不捨。周蕙在演唱會尾聲，以手寫信感性告白粉絲激動淚崩，她自曝3周前重感冒失聲，看了醫生才發現聲帶萎縮，「治療檢查過程發現了我的聲帶正在萎縮，醫生讓我用藥可以撐完這場演唱會，我也承諾大家，這場演唱會後我會好好治療，我不曉得這會不會是我最後一次唱歌給大家聽，只要我能夠治療得好，我一定會再唱給大家聽，好嗎？」

整場演唱會超過25首歌、3小時無冷場。當壓軸曲「約定」旋律響起，全場自動開啟手機燈海，萬人齊聲合唱。

周蕙身穿豔紅色深V禮服，宛如玫瑰女王降臨。(記者林士傑／攝影)
周蕙身穿豔紅色深V禮服，宛如玫瑰女王降臨。(記者林士傑／攝影)

世報陪您半世紀

上一則

潘粵明攜手徒弟王鶴棣 「黑夜告白」追兇18年挖真相

下一則

94歲香港長青樹胡楓 6月紅館開演唱會 拚金氏世界紀錄

延伸閱讀

周蕙演唱會「登月失敗」吊台卡半空…1招救場展高EQ

周蕙演唱會「登月失敗」吊台卡半空…1招救場展高EQ

被酸唱歌沒人聽？謝娜演唱會7千張門票秒殺 激動到手抖

被酸唱歌沒人聽？謝娜演唱會7千張門票秒殺 激動到手抖
撐完153場巡演 鄧紫棋才知罹地中海貧血喊「佩服自己」

撐完153場巡演 鄧紫棋才知罹地中海貧血喊「佩服自己」
睽違7年半 日本聲優天后水樹奈奈返台開唱 藏感人巧合

睽違7年半 日本聲優天后水樹奈奈返台開唱 藏感人巧合

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程