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「別吃飽太閒」蕭薔人間清醒 浪姐霸氣金句網喊太強

娛樂新聞組╱綜合報導
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蕭薔的「心靈雞湯」被網友瘋傳為「人間清醒」範本。（取材自微博）
蕭薔的「心靈雞湯」被網友瘋傳為「人間清醒」範本。（取材自微博）

陸綜「乘風2026」（浪姐7）開播後話題不斷，今年參賽的台灣代表、現年57歲的「第一美女」蕭薔，不僅靠著凍齡美貌與緊緻身材驚豔全場，她在宿舍與同組姐姐們聊天時的一番「心靈雞湯」，更被網友瘋傳為「人間清醒」範本。

據「噓！星聞」報導，在最新的宿舍花絮影片中，蕭薔與同組藝人圍坐談心。面對難免遇到的自我懷疑，蕭薔霸氣表示：「吃飽太閒了，否定自己幹嘛？」她認為，不論男女，人這一輩子其實只要學會一件事，那就是「怎麼好好地跟自己相處」。她語重心長地分享，「你可以選擇愛自己，也可以苛刻對待自己，你終將都會感受到，你什麼樣的方式，你自己也會反饋給你。」

提到人際關係，蕭薔更拋出「潘朵拉盒子」理論，直言有些事情「真的不需要知道」。她主張對待他人應「論其跡不論其心」，大方表示：「你看他的行為對待你，你是否滿意？我覺得這樣就夠了，難道還要把他心剖出來，說你的底有多愛我嗎？」她更一針見血地指出，人走到最後一口氣都只有自己，這種豁達的生死觀讓在場的姐姐們直呼：「姐太強了！」

網友看了蕭薔言論，紛紛留言：「姐姐這狀態真的無敵，不只是臉，連腦袋都好美」、「這就是歲月沉澱出來的智慧」、「50+還能有這種心態，難怪能美一輩子」。蕭薔在節目中不僅展現演藝實力，更憑藉優雅的談吐與強大的心理素質，還被安崎直言「真的是蕭大薔」。

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