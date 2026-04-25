當年首部片酬即巨款 李璇19歲入行演一輩子

李璇氣質優雅贏得「古典美人」封號。（記者沈昱嘉／攝影）

77歲李璇昔日有「古典第一美人」封號，近期她演出果陀舞台劇「深夜小狗神秘習題」，劇中，她扮演獨居老太太，角色個性外放、愛交朋友，真實的她其實性格保守低調，年輕時還因傳聞演藝圈有「陪睡」潛規則，星探踏破家門檻，她也堅持不願步入星途，直到為了2000元（約63.5美元），她簽下首部電影片約，表演事業竟成了她終身職業。

李璇10歲開始學京劇 ，隨著登台表演養成優雅氣質，少女時代即掩蓋不了其明星鋒芒，多次吸引星探上門邀約加入演藝圈，但因出身軍人家庭，她個性內斂傳統，尤其在聽聞「進演藝圈的女生都要陪導演睡覺」，她更是嚇壞，搶在對方徵詢父母同意前，就自行斷然拒絕。

19歲那年，李璇出落得更標緻，電影公司不死心，照例上門邀請，還開出片酬2000元的「天價」，李璇回憶道：「50年前這是巨款了，可抵一般人好幾個月薪水，為了這筆片酬，我答應了。」開啟拍武俠片之路，一口氣在10個月內拍了9部電影，所謂「陪睡」潛規則，從未發生在她身上，入行2年就被演員丁強追走，22歲就成了人妻。

丁強3年前離世，相伴超過半世紀的丈夫走了後，親友們都擔心生活、事業都相當依賴另一半的李璇會撐不住，但她沒倒下，反而以「學習獨立」的心態，堅強剛毅地活著，就像最近加入果陀舞台劇「深夜小狗神秘習題」，是她拍過多部影視作品外，暌違10多年的舞台劇搬演。

說到舞台劇角色，戲裡的老太太打扮花枝招展、愛跟鄰居八卦，她笑言：「和我本人個性，真是八竿子打不著。」但這也是表演的趣味，平日學習佛學、古箏，除了偶爾出門做志工，她平常不太會出門跟鄰居或是朋友串門子，日子簡單規律，所以感謝果陀劇場給予這樣的角色，讓她體驗不同人生。