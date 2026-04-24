等不到方文山… 周杰倫「嘴硬式情歌」自己來

天王周杰倫推出新歌「誰稀罕」。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫 新歌「誰稀罕」MV有150年歷史的古蹟拍攝，這首歌也是他親自操刀詞曲的作品，周杰倫說：「原本請文山寫詞，但因為他手上在寫別的歌曲，已經忙不過來，我就乾脆自己寫。」

拍MV當天下著毛毛細雨，周杰倫見這幕景美極了，機不可失，立馬與工作團隊展開拍攝。以一身龐克紳士搖滾風服裝入鏡的周杰倫，揹著吉他在雨中唱著「誰稀罕」時，就像是一場優雅的宣洩，對愛情的傲嬌感與倔將的心情表露無遺。

而他信手拈來的歌詞，如同他的曲一樣令人驚艷，歌詞開篇便以「誰稀罕，轟轟烈烈童話般的愛」破題，「我知道我並沒有他好，也知道你不需要別人來討好」這種自嘲式的坦白，流露了他在情歌領域中駕馭情感細膩度的功力。

「誰稀罕」在歌迷中的討論度很高，也被歌迷票選為整張專輯最有共鳴的情歌之一，這首歌是周杰倫親自操刀詞曲的作品，有著直白、更具個人色彩的情緒，還被粉絲稱之為「嘴硬式情歌」，正是因為它捕捉到了很多人在感情中「明明在乎、卻要裝作不稀罕」的真實心情。

周杰倫新專輯「太陽之子」有7首歌是派偉俊的編曲，包含抒情搖滾的「誰稀罕」，派偉俊表示，這次周杰倫哥合作的經驗很有趣，而且周杰倫作音樂時的投入讓他很佩服，他說：「明明前一晚忙到半夜，隔天一早杰倫哥就傳訊息來問『你到公司了嗎』、『準備接招了嗎』，WOW！他真的是超人！」

周杰倫「誰稀罕」MV走唯美浪漫路線。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫等不到方文山，自己寫了新歌「誰稀罕」。（圖／杰威爾音樂提供）