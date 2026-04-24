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險耳中風又驚傳死訊 蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

記者梅衍儂／即時報導
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蔡琴歌聲動人。（圖／宜辰整合行銷提供）
蔡琴歌聲動人。（圖／宜辰整合行銷提供）

蔡琴先前曾有耳鳴、頭暈，一度懷疑是耳中風，甚至被傳烏龍死訊，她去年在台北國際會議中心開唱，證明自己健康無虞。而她歷經上海、拉斯維加斯等城市巡演，如今再度宣布要唱回台北，她感性表示：「每次回家把舊行李拎出來，再換上新行李，休息幾日又重新出門去表演，當我看到那一排來不及蓋好行李，感覺就像『大貝殼』，這叫什麼家，真是難看死了」。

蔡琴帶著「不要告別」巡演前進世界各地超過10個城市，所到之處皆引起歌迷熱烈迴響，4月初到北美康州開唱時，吸引大批海外華人自紐約、新澤西、賓州、麻州等地前往朝聖，唱了47年的蔡琴走過一站又一站，除了用歌聲誠摯感謝一路支持的歌迷外，更分享自己「走唱生涯」的體悟，「我開這個告別演唱會，才醒悟過來，舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人！」

她9月12、13日在台北國際會議中心開唱，除了把出道以來還懷舊金曲到民歌時期的好歌一次唱盡，更將再次攜手亞洲流行音樂教父鮑比達重新演繹東、西方音樂劇的經典之作，台北場的限定內容，不僅是樂迷不容錯過的年度音樂盛事，蔡琴更希望藉由這份「不要告別」的深情感動，能在最熟悉的家鄉土地上，化作最完美的重逢樂章。

蔡琴9月要在台北國際會議中心開唱。（圖／宜辰整合行銷提供）
蔡琴9月要在台北國際會議中心開唱。（圖／宜辰整合行銷提供）

蔡琴告白歌迷「你們就是我的家人」。（圖／宜辰整合行銷提供）
蔡琴告白歌迷「你們就是我的家人」。（圖／宜辰整合行銷提供）

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