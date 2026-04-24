人生太苦不想再虐 「雙金」影后謝盈萱追劇只看HE結局

謝盈萱（左）與蔡康永（右）。（圖／天地合娛樂提供）

新加坡 年度影視盛事「2026紅星大獎」日前於新加坡 The Theatre at Mediacorp新傳媒劇院盛大舉辦，配合今年主題為「零起風華微光成炬」，當晚邀集到華語影視圈多位在地與海外藝人共襄盛舉，包括知名主持人蔡康永 、製作人柴智屏、「雙金」影后謝盈萱、張智霖、蔡少芬、林保怡、劉以豪及實力派歌手兼演員羅雲熙一同擔任頒獎嘉賓。

此次頒發男、女配角獎的台灣演員謝盈萱在空檔接受當地媒體訪問時，特別以「去做任何想做的事情」勉勵得獎後進演員，「特別在面對這個瞬息萬變的時代，可以趁著年輕、容錯率還高的時候，趕快去做任何想做的事情，這些經歷都會成為未來生命的養分」。

她提及要做為一個專業演員的「必備條件」，表示：「演員心裡必須『有想說的話』，並在劇本中找到想要表達的東西。」強調唯有對角色與劇本懷抱表達欲望，才能讓表演真正成立、打動人心。

而入行超過20年、從劇場出身晉身為影劇圈影后級演員的謝盈萱也大方分享自身表演哲學「在乎每一個表演細節」，她表示：「真正決定勝負的往往不是台上瞬間，而是台下對每個細節的在乎與累積。」提及這些年從演藝生涯轉變的心路歷程，她坦言先前在劇場長時間的表演生涯曾讓她陷入「職業倦怠感」。

面對影后頭銜帶來的壓力，謝盈萱以直言獎項是「定心丸」而非包袱；展望未來，謝盈萱笑說自己的最新目標是「想找尋新刺激」，挑戰從沒演過的角色跟劇本，除了許願想當個女打仔演挑戰動作戲外，也透露近期渴望接演「末日科幻類」的作品，希望能挑戰脫離現實、更具想像力的題材；目前正忙於劇本研讀與新作品籌備的她也對新加坡導演喊話，更表示：「只要題材有趣，無論是科幻或其他類型，都非常期待能有跨國合作的機會。」有趣的是，雖然演過不少悲劇角色的她坦言私下看戲絕對選「Happy Ending」（HE，圓滿結局），更感性直呼：「人生已經這麼苦了，不要看到 Bad Ending（BE，悲劇）。」