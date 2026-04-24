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汪東城反感老是被拱CP 炎亞綸：難得我倆有共識

記者梅衍儂╱綜合報導
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炎亞綸不喜歡有些CP粉嗑過了頭。（圖／晴空鳥提供）
炎亞綸不喜歡有些CP粉嗑過了頭。（圖／晴空鳥提供）

「飛輪海」解散後，炎亞綸與汪東城的關係一直受外界關注，2人不和已久，卻有不少「CP粉」很愛把兩人湊一對，在網路上挖出雙方過往影片互動大嗑CP。炎亞綸和汪東城都曾對此舉表示反感，汪東城日前更是開直播表示會封鎖這些粉絲。炎亞綸出席手表活動時，談到此題笑說：「難得我們（指汪東城）有共識。」

炎亞綸並非反對「嗑CP」，而是覺得有些粉絲嗑到沒有分寸，會到前男友阿本和他現任男友的社群下留言，已經明顯干擾到他人，他實在看不下去。他表示：「他（指汪東城）會有這樣的感受，一定也是長期忍到極限，我已經身經百戰，耐受力比較高一點，但我還是呼籲有特殊癖好的粉絲，還是要有一點分寸。」他無奈笑說：「辛苦大東了，真的滿不容易。」表示希望這些帶著自己世界觀的粉絲要收斂一點。

炎亞綸也提到：「我對於爭吵和對立已經無法承受，如果他們覺得在這情境下可以滿足自己的想像，不要傷害到人就好，我的回應就是let it be，這件事我們出道多久就存在多久，大家開心就好。」

他理財有道，分享3年前蒐集的名表，本來是當作資產分配，後來開始細細研究每一只表的工藝，透露手表收藏大約占自己總資產的百分之5，在手表上花最多錢的一次是花了200萬元，買給自己的禮物。

他笑說過去自己消費容易暴衝，和媽媽理財觀念不一樣，常會有爭吵。他2015年衝動買了一棟預售屋，2018年賣給朋友，小賺了200萬。問他若飛輪海成員想跟他買房是否願意賣，他笑說：「做生意不會有情感上的糾結。」

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炎亞綸

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