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曾國城瘦8公斤現身 稱1原因要賣9000萬起家厝

娛樂新聞組／綜合報導
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吳秉承(左起)、曾國城、卓文萱近日一起慶功。(記者王聰賢／攝影)
吳秉承(左起)、曾國城、卓文萱近日一起慶功。(記者王聰賢／攝影)

台灣知名男主持人曾國城近日出席三立「型男大主廚」20周年記者會，先前傳出他打算賣掉位於台北內湖的近百坪別墅，把爸媽接過來一起同住，他受訪證實此事，表示已經委託房仲處理，「有很多人來看，但還沒有賣出去，我希望價格可以約在9000萬（台幣，下同，約285.7萬美元）左右，謝謝關心」。

曾國城說，這棟別墅是他在15年前購入，算是他的起家厝，當時他以不到5000萬的價格買下，裝潢就花了快2000萬，是他買給爸媽的孝親房，現在房價幾乎翻倍，但因為爸媽如今年邁，上下樓梯不方便，他打算接爸媽過來一起住，可以就近照顧，「爸爸快88歲了，他的心臟三尖瓣嚴重逆流，腳也沒力，隨便動一下就會喘」，至於媽媽的健康狀況不錯，身體很硬朗。

他也分享自身健康狀況，透露健檢報告上的紅字少了一半，「但CA19-9（癌指數）有點高，標準是26、27，我是40，醫生說是因為身體發炎」，CA19-9雖然是癌指數，但良性發炎也可能讓數值升高，所以超出正常值並不代表罹癌，必須結合影像檢查來綜合判斷。而他因為近來勤於運動，體重在10個月內瘦了8公斤，他笑說自己筋骨愈來愈硬，打算練皮拉提斯來鍛練核心。

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