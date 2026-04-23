我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

孫儷神基因 14歲帥兒180公分「逆天神顏」

爆熱戀舒華？ 柯震東現身：「我跟大家一樣意外」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯震東出席品牌活動，馬上被包圍問緋聞。(記者王聰賢／攝影)
柯震東出席品牌活動，馬上被包圍問緋聞。(記者王聰賢／攝影)

台灣知名男演員柯震東日前再度跟韓團I-dle的舒華爆緋聞，且這回傳出已帶舒華回家見父母。他近日出席軍靴品牌活動，坦言自己跟所有人一樣意外，直指是「莫名其妙的事情」。而好友王大陸遭判刑6月、「功夫」伙伴朱軒洋與吳卓源疑舊情復燃，柯震東的反應也曝光。

先前柯震東經紀人對於緋聞回應「沒聽說，無法回應莫名消息」，昨柯震東也說，公司已回應，事後如果問什麼都要回，那就回不完，「奇怪謠言停在那就好了」。跟舒華是否私下聯絡，他給出偏籠統答案：「基本上沒有聯絡，所以這次出來也滿奇怪。」認為社群時代多說多錯。

關於柯媽媽見過舒華並讚美，是否也是謠言？公關跳出來擋掉，他則透露日後對感情態度是順其自然，「來就來，走就走，我都35歲了」，也說現在以工作為主，看滿多劇本，提供編劇靈感。由於舒華粉絲對他頗多攻擊，他也看得開：「言論自由。」

王大陸涉入個資與討債風波案件，新北地方法院22日一審宣判。法院認定其涉犯非法利用個人資料罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。柯震東被問時先「蛤」之後再尷尬表示：「尊重司法，看怎樣就怎樣，後續怎樣看他自己，沒辦法代為回答。」雙方還有沒有聯絡，他大方說當然：「我們小學同學。」

而過去合作「功夫」的朱軒洋，跟吳卓源疑似舊情復燃，柯震東則是一臉問號，表示沒有看到新聞，而且兩人從「功夫」宣傳期結束後，因為個性都是慢回慢熟，所以也少聯絡。

世報陪您半世紀

王大陸

上一則

劉宇寧抱病開唱 摀胸口、掐大腿喊「放我下去」

下一則

甩「粉底液」標籤 張凌赫首部紀錄片 素顏當電力實習生

延伸閱讀

被爆帶舒華見家長 柯震東戀情因一壓力卡關

被爆帶舒華見家長 柯震東戀情因一壓力卡關
舒華爆熱戀柯震東 生日趴埋愛火 她發聲揭近況突喊「my loves」

舒華爆熱戀柯震東 生日趴埋愛火 她發聲揭近況突喊「my loves」
柯震東宣布新身分 2摯愛離世後：沒準備好投入下一段關係

柯震東宣布新身分 2摯愛離世後：沒準備好投入下一段關係
吳卓源認了 被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

吳卓源認了 被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐