爆熱戀舒華？ 柯震東現身：「我跟大家一樣意外」

柯震東出席品牌活動，馬上被包圍問緋聞。(記者王聰賢／攝影)

台灣知名男演員柯震東日前再度跟韓團I-dle的舒華爆緋聞，且這回傳出已帶舒華回家見父母。他近日出席軍靴品牌活動，坦言自己跟所有人一樣意外，直指是「莫名其妙的事情」。而好友王大陸 遭判刑6月、「功夫」伙伴朱軒洋與吳卓源疑舊情復燃，柯震東的反應也曝光。

先前柯震東經紀人對於緋聞回應「沒聽說，無法回應莫名消息」，昨柯震東也說，公司已回應，事後如果問什麼都要回，那就回不完，「奇怪謠言停在那就好了」。跟舒華是否私下聯絡，他給出偏籠統答案：「基本上沒有聯絡，所以這次出來也滿奇怪。」認為社群時代多說多錯。

關於柯媽媽見過舒華並讚美，是否也是謠言？公關跳出來擋掉，他則透露日後對感情態度是順其自然，「來就來，走就走，我都35歲了」，也說現在以工作為主，看滿多劇本，提供編劇靈感。由於舒華粉絲對他頗多攻擊，他也看得開：「言論自由。」

王大陸涉入個資與討債風波案件，新北地方法院22日一審宣判。法院認定其涉犯非法利用個人資料罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。柯震東被問時先「蛤」之後再尷尬表示：「尊重司法，看怎樣就怎樣，後續怎樣看他自己，沒辦法代為回答。」雙方還有沒有聯絡，他大方說當然：「我們小學同學。」

而過去合作「功夫」的朱軒洋，跟吳卓源疑似舊情復燃，柯震東則是一臉問號，表示沒有看到新聞，而且兩人從「功夫」宣傳期結束後，因為個性都是慢回慢熟，所以也少聯絡。