我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

7周打掉近半 美飛彈庫存補血需多年 專家警告難應對中國

許效舜笑憶童年頑皮「黑歷史」 感嘆變老：追夢趁早

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許效舜不抗拒變老，認為把時間才是最重要。（記者沈昱嘉／攝影）
許效舜不抗拒變老，認為把時間才是最重要。（記者沈昱嘉／攝影）

63歲台灣資深藝人許效舜在電影「NO GOOD！歐吉桑」中，與李國煌等人演出一群歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事。他受訪時分享，自己沒有淺眠問題，還可以一口氣睡上10個小時，不過45歲開始膝蓋出現聲響、甚至疼痛，還因此開刀，才驚覺自己真的變成歐吉桑。「時間不可逆，要面對歲月的變化，就算心裡還是年輕人，也要看自己的身體狀況。」

不過他也坦言，身體的變化騙不了人。「如果有機會，我一定會想睡滿，但工作太忙，很難真正睡好睡滿。」談到「變老」，許效舜沒有太多抗拒，反而用帶笑的方式接受。他認為，人終究要學會與身體共存，「不是你想不想，而是它會告訴你。」

許效舜在片中為了完成年少夢想拚了老命，經歷一段瘋狂旅程。他也喊話：「大家要趕快去實現夢想，不是因為沒有能力，而是身體會愈來愈沒有能力。」話題一轉到年少時期，許效舜立刻像開了開關，笑聲不斷，毫不保留分享童年「黑歷史」。「我小時候超愛放鞭炮，什麼都可以炸！」

他回憶，有一次甚至「創意升級」，把目標放在牛糞上。「那時候已經炸到沒東西可以炸，就看到一坨牛糞，還加水把它弄一弄，上面再插鞭炮。」點火引爆時，剛好有鄰居端著飯碗過來看熱鬧，結果被炸得「完美加料」。他邊說邊笑：「現在想起來真的又髒又誇張，但當時覺得超好玩。」

談到對孩子的教育，許效舜認為找到興趣最重要，完全不會強求孩子的表現，「你能到什麼程度，我都會滿足。」他也坦言：「我為什麼這麼努力賺錢，就是希望他們擁有選擇的權利。」最後他也鼓勵大家順著自己的心走，「人還是要走自己想走的路。」

世報陪您半世紀

上一則

A-Lin香港演唱會 自曝最擅長粵語是這4字 粉絲大笑

下一則

周湯豪自爆8歲曾與麥可傑克森同台共舞 嗨喊「是神啊」

延伸閱讀

唱紅「自由」… 50歲李心潔比年輕時「還敢活」

唱紅「自由」… 50歲李心潔比年輕時「還敢活」
「脂肪肝」找上門 黃秋生開始養生 自豪早睡贏蔡依林

「脂肪肝」找上門 黃秋生開始養生 自豪早睡贏蔡依林
觀影說劇╱「鬼牽手」白天營造恐怖感 拔河戲連拍9次才OK

觀影說劇╱「鬼牽手」白天營造恐怖感 拔河戲連拍9次才OK
「絕命毒師」克萊斯頓憶童年 震驚父母離婚 自己性格大變

「絕命毒師」克萊斯頓憶童年 震驚父母離婚 自己性格大變

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可