許效舜笑憶童年頑皮「黑歷史」 感嘆變老：追夢趁早

許效舜不抗拒變老，認為把時間才是最重要。（記者沈昱嘉／攝影）

63歲台灣資深藝人許效舜在電影「NO GOOD！歐吉桑」中，與李國煌等人演出一群歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事。他受訪時分享，自己沒有淺眠問題，還可以一口氣睡上10個小時，不過45歲開始膝蓋出現聲響、甚至疼痛，還因此開刀，才驚覺自己真的變成歐吉桑。「時間不可逆，要面對歲月的變化，就算心裡還是年輕人，也要看自己的身體狀況。」

不過他也坦言，身體的變化騙不了人。「如果有機會，我一定會想睡滿，但工作太忙，很難真正睡好睡滿。」談到「變老」，許效舜沒有太多抗拒，反而用帶笑的方式接受。他認為，人終究要學會與身體共存，「不是你想不想，而是它會告訴你。」

許效舜在片中為了完成年少夢想拚了老命，經歷一段瘋狂旅程。他也喊話：「大家要趕快去實現夢想，不是因為沒有能力，而是身體會愈來愈沒有能力。」話題一轉到年少時期，許效舜立刻像開了開關，笑聲不斷，毫不保留分享童年「黑歷史」。「我小時候超愛放鞭炮，什麼都可以炸！」

他回憶，有一次甚至「創意升級」，把目標放在牛糞上。「那時候已經炸到沒東西可以炸，就看到一坨牛糞，還加水把它弄一弄，上面再插鞭炮。」點火引爆時，剛好有鄰居端著飯碗過來看熱鬧，結果被炸得「完美加料」。他邊說邊笑：「現在想起來真的又髒又誇張，但當時覺得超好玩。」

談到對孩子的教育，許效舜認為找到興趣最重要，完全不會強求孩子的表現，「你能到什麼程度，我都會滿足。」他也坦言：「我為什麼這麼努力賺錢，就是希望他們擁有選擇的權利。」最後他也鼓勵大家順著自己的心走，「人還是要走自己想走的路。」